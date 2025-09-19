Un minuto de silencio por Palestina en A Coruña
Concello y Diputación se concentran para condenar la intervención israelí
El llamamiento de la Federación Galega de Municipios a Provincias a guardar minutos de silencio por las víctimas de la invasión israelí de Gaza fue respondido este viernes por el Concello y la Diputación de A Coruña, ante cuyas sedes se concentraron ayer sus representantes políticos y trabajadores de ambas instituciones.
Ante el Palacio Municipal, donde hubo representación de los grupos municipales de PSOE, PP y BNG, la alcaldesa, Inés Rey, explicó que se desarrollaba como «condena al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza» y reclamó «detenerlo cuanto antes». «La ciudadanía de todos los países no podemos dar la espalda» a esta situación, afirmó Rey, quien aseguró que no es posible «mantener la equidistancia» mientras el pueblo palestino es «exterminado y masacrado por el estado de Israel». También destacó que en A Coruña se da «voz al pueblo palestino» para que cesen los ataques y reprochó la voluntad de Israel de repartirse el territorio palestino «con Estados Unidos en base a intereses espurios».
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina