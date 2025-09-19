Un minuto de silencio por Palestina en A Coruña

El llamamiento de la Federación Galega de Municipios a Provincias a guardar minutos de silencio por las víctimas de la invasión israelí de Gaza fue respondido este viernes por el Concello y la Diputación de A Coruña, ante cuyas sedes se concentraron ayer sus representantes políticos y trabajadores de ambas instituciones.

Aplauso de los concentrados en la Diputación coruñesa. | La Opinión

Ante el Palacio Municipal, donde hubo representación de los grupos municipales de PSOE, PP y BNG, la alcaldesa, Inés Rey, explicó que se desarrollaba como «condena al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza» y reclamó «detenerlo cuanto antes». «La ciudadanía de todos los países no podemos dar la espalda» a esta situación, afirmó Rey, quien aseguró que no es posible «mantener la equidistancia» mientras el pueblo palestino es «exterminado y masacrado por el estado de Israel». También destacó que en A Coruña se da «voz al pueblo palestino» para que cesen los ataques y reprochó la voluntad de Israel de repartirse el territorio palestino «con Estados Unidos en base a intereses espurios».