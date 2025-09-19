Miss Cafeina anuncia concierto en A Coruña dentro de su gira por salas

El grupo Miss Cafeina realizará una nueva gira por las principales salas de España y ha escogido A Coruña para uno de sus diez conciertos con los que presentará el disco Buenasuerte, que verá la luz el 17 de octubre.

Según informa la banda en un comunicado, en los conciertos también hará repaso a los "grandes himnos de la banda". En la ciudad tocarán el 14 de marzo de 2026 en la Sala Inn.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma Tixxlab al precio de 30 euros.