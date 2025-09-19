La pastelería Chök se instala en el antiguo local de la Joyería Salamanca en A Coruña
Ultima su apertura en el número 64 de la calle Real
A Coruña
La pastelería Chök, especializada en chocolates y productos sin gluten, desembarca en A Coruña. Está ultimando su apertura en el número 64 de la calle Real, donde se ubicaba la Joyería Salamanca antes de su mudanza.
En su carta tienen tartas, donuts veganos, pequeños pasteles, galletas y muffins.
Chök tiene tiendas en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e incluso Dubai. Esta será su primer establecimiento en A Coruña.
A la espera de su apertura, en el escaparate ya se puede ver el nombre de la marca y algunas estanterías en el interior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Localizado el usuario de Aspronaga desaparecido desde la mañana del martes
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina