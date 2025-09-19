Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pastelería Chök se instala en el antiguo local de la Joyería Salamanca en A Coruña

Ultima su apertura en el número 64 de la calle Real

La pastelería Chök, en la calle Real

La pastelería Chök, en la calle Real / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

La pastelería Chök, especializada en chocolates y productos sin gluten, desembarca en A Coruña. Está ultimando su apertura en el número 64 de la calle Real, donde se ubicaba la Joyería Salamanca antes de su mudanza.

En su carta tienen tartas, donuts veganos, pequeños pasteles, galletas y muffins.

Chök tiene tiendas en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e incluso Dubai. Esta será su primer establecimiento en A Coruña.

A la espera de su apertura, en el escaparate ya se puede ver el nombre de la marca y algunas estanterías en el interior.

