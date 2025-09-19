El PP exige la retirada de la nueva tasa de basura

El PP pide la retirada de la nueva tasa de basura, aprobada inicialmente por PSOE y BNG en julio, porque, opinan, «se limita a subir tarifas, sin incentivos ambientales, sin innovación en la gestión y sin estrategia coherente con la economía circular». «Hemos alegado porque apostamos por una A Coruña más limpia, sostenible y justa, sin que suponga castigar fiscalmente a sus vecinos ni asfixiar a quienes generan empleo y riqueza en la ciudad», señala el grupo de la oposición en un comunicado.

Los populares aseguran que «el informe económico carece de rigor técnico, es una justificación artificial para un incremento del 43,64%». «El coste total estimado no se fundamenta en datos reales ni verificables, incumpliendo la legalidad tributaria», añaden. El consumo de agua para la cuota variable, apuntan, «es socialmente regresivo e injusto». «No refleja la generación real de residuos y penaliza a familias numerosas o con necesidades especiales, mientras beneficia a quienes consumen menos agua, sin que implique menor generación de residuos», manifiesta el PP, que insiste en la necesidad de retirar esta ordenanza y elaborar una nueva «con diálogo» y que «garantice la suficiencia financiera del servicio sin una recaudación excesiva».