Recibe el alta una cuarta víctima del atropello múltiple en A Coruña a seis personas

Una de las víctimas del atropello múltiple e intencionado de la calle Juana de Vega del pasado 27 de agosto ha recibido el alta este viernes. De esta manera, tal y como han confirmado fuentes hospitalarias, dos aún siguen ingresadas. Otra de las víctimas también fue dada de alta hace una semana.

Sobre las 12.15 horas del 27 de agosto, seis personas fueron arrolladas por un vehículo cuando los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes.