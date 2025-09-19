Recuerdos de cuando las entradas de Sabina valían 1.500 pesetas

Una usuaria de la red social X quiso compartir con el músico Pancho Varona —inseparable de Joaquín Sabina hasta que el jienense decidió no seguir contando con él en 2022— una parte de su colección de entradas a los conciertos de Sabina, como paso previo a la actuación de ayer en el Coliseum. Es la gira de despedida y le queda todavía el concierto del sábado por delante. En esta colección se pueden ver entradas con el símbolo del Xacobeo 93, el inolvidable Pelegrín, también el pase al concierto en el que compartió cartel con Los Rodríguez en A Coruña o la actuación en el parque Reina Sofía, en Ferrol, que valió, en aquel entonces, 1.500 pesetas (nueve euros, para los que no recuerden la vida antes de la moneda común).