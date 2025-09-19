Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rey se une al ‘Women in a Legal World’ | LOC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó este jueves en el foro Women in a Legal World, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El evento tenía como objetivo debatir las desigualdades y barreras con las que se topan las mujeres que trabajan en el ámbito del Derecho.

