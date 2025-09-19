GRABADOS EN VÍDEO
Roban un cable en las obras del Hospital de A Coruña, lo reponen y se lo vuelven a llevar
El valor estimado del doble hurto es de unos 5.000 euros
A. R.
Al menos tres personas han sido grabadas robando un cable de maquinaria de construcción durante las obras de demolición del edificio del hospital de pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. El valor estimado del robo se estima en alrededor de 2.500 euros.
El suceso ocurrió al anochecer del pasado viernes, situación que no fue detectada hasta el regreso al trabajo de los obreros el lunes. A su regreso, el cable fue repuesto para poder continuar con los trabajos y esa misma noche volvió a desaparecer.
En las imágenes grabadas se aprecia a dos personas que se acercan a la máquina para substraer el cable. Además, en el acceso a este piso se ve a al menos otra persona más que está esperando por los dos supuestos ladrones.
La empresa de demolición ha denunciado los hechos y está en marcha una investigación para determinar la autoría del hurto.
