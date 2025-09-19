Seguro que muchas mujeres han pronunciado la frase que da nombre a su libro, A mí no me ha pasado nada. ¿Hemos normalizado la violencia sexual?

Es una frase que escuché muchas veces durante las entrevistas de los dos años que llevo investigando. La elegí para el libro porque una de las críticas que se hace a mi trabajo es que dicen «esto es excepcional» o «solo son tres casos». De hecho, el principio del libro es una conversación con mis amigas en la que entre nosotras ni siquiera queremos reconocer si alguna vez nos ha pasado algo. Hemos normalizado algunas violencias porque siempre las identificamos con agresiones sexuales muy violentas, que te puede hacer un desconocido una noche. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer el recuento de todas las veces que me pudieron tocar el culo de camino a la universidad en el metro y nunca pensé que eso pudiera llegar a ser una agresión. La violencia contra las mujeres es estructural y nos cuesta mucho identificarla. Ninguna queremos ser una víctima.

¿Hay una parte de vergüenza?

Sí, de vergüenza, de culpa, de saber si tú lo permitiste o por qué no dijiste que no. También creo que es porque durante mucho tiempo identificamos a las víctimas como mujeres más vulnerables, por ejemplo, en contextos de guerra, mujeres sin formación o niñas pequeñas.

¿Cómo ha sido su trabajo con las víctimas durante la investigación?

Es un proceso distinto a cuando tienes una hora para hacerle una entrevista a un escritor, a un cantante o a un político. Cuando contactábamos por teléfono, intentaba mandarles mensajes de voz porque me parecía una manera de que sintieran un poco más de cercanía. Una vez que nos veíamos en persona, siempre donde ellas me dijeran, yo no me sentaba y sacaba la grabadora. Era una conversación informal. También dependía de cada mujer y en el momento del proceso que estuviera. Muy rápido me di cuenta de que en estas investigaciones los tiempos son otros, que a lo mejor tienes que parar y abrazar a la víctima o que hay preguntas que no te contestan hasta días después en un mensaje.

Estos testimonios son la clave, porque hablamos de una violencia que no deja rastro documental.

Claro, aquí las pruebas son el testimonio de las mujeres. He hecho tres investigaciones en los últimos dos años y no había denuncias, no había partes médicos, no había lo que en el periodismo de investigación tradicional se llaman los papeles. En este trabajo, que he hecho con mis compañeros Gregorio Belinchón y Elena Reina, sabíamos que nos poníamos en un lugar de «vamos a creer a estas mujeres». Ellas no ganan nada contando estas historias, más bien al contrario. Así que para que el método de verificación fuese igual de riguroso y preciso que el que tiene unos documentos, hablábamos con dos o tres personas del entorno de la víctima y también nos dimos cuenta de que en los mensajes de whatsapp o en mensajes directos de Instagram podía haber pruebas. Todo esto se hace muy duro porque yo no sé si este nivel de fiscalización y de exigencia se tienen con otras fuentes. Yo también he hecho información política y he utilizado fórmulas como «fuentes conocedoras, fuentes del partido, fuentes del gobierno» y nunca nadie me ha contestado si esas personas existían, pues en este caso siempre me dicen que estas mujeres a lo mejor no existen.

¿Se han encontrado con algunos «no me lo creo»?

Sí. En un primer momento, la respuesta inmediata en redes sociales fue de muchísimo apoyo a estas mujeres. Pero según iban pasando las semanas, llegaron los artículos de la prensa más conservadora de algunos hombres que cuestionaban que esto no es periodismo porque no se puede hacer periodismo de lo que pasa en una habitación, y que utilizaban esa teoría para rechazar de que la mujer puede decir sí o no. Es un cuestionamiento no solo a nuestro trabajo, sino a las mujeres. A mí lo que me dejó bastante sorprendida fue que una parte de las mujeres del sector audiovisual, no todas, para ponerse a la defensiva nos decían que habíamos ido a por el más fácil y que había otros casos más graves que no estábamos investigando. No me parece un argumento. Es verdad que la violencia de género es por ser mujer y pasa en todas partes, pero esto no niega que pase en el audiovisual. Que le pase a las mujeres de la hostelería no significa que no le pase a las periodistas, pero tienen características propias y creo que hay que contarlas. En el centro de todo está el consentimiento, el abuso de poder, la violencia física y psicológica, todo eso es transversal a todas las mujeres pero hay unas características propias del cine o de la televisión, de las series y del teatro y creo que eso también explica muchas cosas que le puede suceder a una mujer en ese sector y no invalida que le pase a una que esté recogiendo fresas.

¿Todavía hay muchas denuncias que no llegan?

Sí. Cuando empezamos las investigaciones, sabíamos que no habían denunciado y que no iban a denunciar. Esa es una pregunta que nos hicieron los editores del periódico y los lectores ¿por qué no denuncian? ¿por qué no dan el nombre? Está bien que nos interpelen a los periodistas y que nos hagan esas preguntas, pero habrá que hacer una reflexión también como sociedad. ¿Por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué el 98% de las veces no van a una comisaría o ni siquiera a un hospital? ¿Qué está pasando en estos procesos judiciales que se alargan durante meses donde una y otra vez a las mujeres les preguntan lo mismo?

En su libro desea que esta investigación sirva y que se convierta en un capítulo del pasado. ¿Es optimista?

Soy optimista, tengo esperanza porque creo que hemos avanzado mucho. Las mujeres más jóvenes lo tienen más claro. Pero tampoco soy ingenua. Vivimos en un momento en el que hay un avance muy fuerte de la ultraderecha, hay una reacción muy virulenta contra el feminismo y hay un negacionismo de la violencia machista. Cada vez hablamos menos de esto porque hay esa idea de «sois unas histéricas» o «esto es excepcional». No me gustaría que hubiera un retroceso.