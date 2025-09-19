La Xunta insiste en descentralizar el grado de Medicina

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistió en que la Xunta apuesta por la descentralización de los estudios de Medicina, en lugar de abrir una nueva facultad en A Coruña. Hay una propuesta encima de la mesa que es «un gran avance» y que supondría «crear unidades descentralizadas docentes con teoría y práctica en cuarto, quinto y sexto». «Tenemos que ir por ese camino. El resto es no tener visión de país, tener una visión muy acotada a un espacio concreto y significa romper. Siempre es mejor sumar, integrar, colaborar y participar que romper los grandes acuerdos», comentó el conselleiro.