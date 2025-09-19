La Xunta insiste en descentralizar el grado de Medicina
A Coruña
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistió en que la Xunta apuesta por la descentralización de los estudios de Medicina, en lugar de abrir una nueva facultad en A Coruña. Hay una propuesta encima de la mesa que es «un gran avance» y que supondría «crear unidades descentralizadas docentes con teoría y práctica en cuarto, quinto y sexto». «Tenemos que ir por ese camino. El resto es no tener visión de país, tener una visión muy acotada a un espacio concreto y significa romper. Siempre es mejor sumar, integrar, colaborar y participar que romper los grandes acuerdos», comentó el conselleiro.
