La ampliación de la terminal queda fuera de los planes del Gobierno para Alvedro

Hace años que Alvedro espera por una ampliación que no llega. La mejora de las instalaciones ya figuraba en el plan director de 2018 y se mantuvo en la revisión aprobada en 2022, pero desde entonces no ha habido ningún gran cambio, a pesar de que el aeropuerto coruñés sigue consolidando su crecimiento y sumando cada vez más pasajeros. Estas obras tampoco figuran, por ahora, en los planes del Gobierno central.

Según el anuncio hecho por Pedro Sánchez como propuesta para el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, Alvedro recibiría fondos pero solo para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, un nuevo edificio del Servicio de Extinción de Incendios y cocheras, la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora en ayudas visuales.

En la lista de tareas del Ejecutivo central no hay ninguna referencia a la ampliación de la terminal de pasajeros. Los trabajadores del aeródromo llevan años alertando de que esa actuación es necesaria para mejorar la operatividad.

De los 137 millones de euros que recoge el plan director —vigente hasta que se elabore uno nuevo— como inversión aproximada para hacer obras en Alvedro, 32,2 millones se destinarían a la reforma del edificio. El documento calculaba que el aeropuerto irá ganando pasajeros con los años: en 2028 su tráfico llegará hasta los 1,37 millones y rozará los 1,6 millones en 2035. Sin embargo, las previsiones del Ministerio de Transportes tenían en cuenta la llegada del tren de alta velocidad. Se dijo que esta conexión entre Madrid y Galicia iba a mermar el tráfico aeroportuario, pero no ha sido así. Al menos por ahora. De hecho, la conexión entre A Coruña y la capital se ha afianzado y ha ganado un 8% de tráfico a Barajas en dos años.

El DORA actual, que comprende el periodo de 2022 a 2026, también fijaba para el aeropuerto coruñés unas previsiones que no se cumplen, ya que los datos reales exceden a los que había calculado Aena tras la pandemia. El 2019 fue un año histórico, con 1,3 millones de pasajeros. En 2022, la cifra real de viajeros, 963.952, ya había superado las previsiones, no solo para ese ejercicio (824.727 usuarios) sino también la de 2026, que se fijaba en 910.863. La brecha se amplió en 2023, con 1,25 millones, y también en 2024, con 1,23 millones. Y tiene pinta de que este año va por el camino, pues hasta agosto lleva registrados 851.830 viajeros, un 4,3% más que hace un año. El año que viene, además, absorberá el tráfico de Lavacolla por las obras de su terminal. No obstante, el tráfico de mercancías cae en picado desde hace casi 20 años. En 2005 el aeropuerto movía en un solo mes el doble del tráfico del que ha transportado de enero a junio de 2025. Uno de los motivos es que la terminal está obsoleta.

Los datos demuestran que Alvedro crece y que la ampliación de la terminal sigue siendo una necesidad. Los trabajadores han reclamado en varias ocasiones otras medidas a la espera de esa gran actuación, como son la creación de más filtros de seguridad, que se habiliten más puertas de embarque y más fingers o que se amplíe la sala de recogida de equipajes.

El Gobierno central, que deja al margen el tema de la ampliación, destaca que en los últimos años ha invertido 10,9 millones de euros en Alvedro para la adecuación completa del campo de vuelos, junto a otros trabajos como la nivelación de las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, la realización de una plataforma intermedia de giro de aeronaves y la renovación del sistema de balizamiento del campo de vuelos.