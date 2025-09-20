Aniversario con festival en el centro comercial Cuatro Caminos
A Coruña
El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra sus 38 años con la celebración del 4C Sound Festival, un nuevo formato con una programación que combina moda, gastronomía, música, deporte y actividades infantiles. El festival tendrá lugar durante toda la jornada del sábado, con propuestas para todos los públicos y una gran cita musical como broche final, el concierto gratuito del grupo coruñés Lemot.
