Aniversario con festival en el centro comercial Cuatro Caminos

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra sus 38 años con la celebración del 4C Sound Festival, un nuevo formato con una programación que combina moda, gastronomía, música, deporte y actividades infantiles. El festival tendrá lugar durante toda la jornada del sábado, con propuestas para todos los públicos y una gran cita musical como broche final, el concierto gratuito del grupo coruñés Lemot.