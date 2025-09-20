Asarga organiza una mesa por el Día Nacional del Sarcoma

La Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga) organizó este viernes una mesa informativa en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) con motivo del Día Nacional del Sarcoma, para informar a pacientes. Asarga también organizó la campaña en redes #VocesdoSarcoma, donde la ciudadanía pudo publicar mensajes de apoyo.