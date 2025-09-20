El BNG homenajea a Pedro Galán Calvete

El BNG celebrará este sábado un homenaje a Pedro Galván Calvete, secretario de Organización de las Mocidades do Partido Galeguista que fue asesinado en septiembre de 1936 por el fascismo. El acto será a las 12.00 horas en el cementerio de San Amaro. En el acto intervendrá el historiador Manuel Rey y el secretario comarcal de Galiza Nova, Anxo Vázquez. La presentación será de Alba Casais.