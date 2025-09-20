La compañía coruñesa Noite Bohemia gana el Primer Premio Nacional de Teatro Grecolatino con 'Bacantes' de Eurípides

La compañía de teatro Noite Bohemia, con sede en A Coruña, se ha proclamado ganadora del Primer Premio Nacional de Teatro Grecolatino, otorgado por el Ministerio de Educación en el emblemático Teatro Romano de Segóbriga, gracias a la puesta en escena de Bacantes, obra cumbre del dramaturgo griego Eurípides.

Este certamen, que según explica la agrupación, está considerado uno de los más prestigiosos del país en el ámbito de la cultura clásica, reúne cada año a las mejores compañías teatrales especializadas en repertorio grecolatino. El acceso a la fase final exigió superar una exigente clasificación regional y autonómica.

El jurado de esta edición estuvo formado por el director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, un representante de la red Prosopon, que agrupa teatros romanos de toda la geografía española, y miembros de la plataforma Culturaclasica.com, referente nacional en la difusión del legado grecolatino.

"El galardón, que incluye una dotación económica significativa, reconoce no solo la calidad interpretativa de Noite Bohemia, sino también su compromiso con la divulgación del patrimonio clásico y su capacidad para conectar con públicos diversos a través de textos de autores como Sófocles, Aristófanes o Plauto", indican.

En esta ocasión, la compañía interpretó una versión intensa y contemporánea de Bacantes, explorando los límites entre razón y frenesí, orden y caos, con una propuesta escénica que "ha emocionado al público y al jurado por igual" expresan.

La agrupación destaca que este premio corona una temporada excepcional para la compañía gallega, que en 2025 ha cosechado también el Segundo Premio de la Deputación de A Coruña y ha participado en el prestigioso 71º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, compartiendo cartel con compañías profesionales de renombre nacional e internacional.