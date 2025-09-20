«La cuestión no es si vivienda sí o no, sino para quién»

El profesor Edward Fox participa este viernes, 19 de septiembre en las jornadas de la Fundación Juana de Vega sobre paisajes litorales.

A la hora de plantear una transformación urbana, como la que tiene en marcha A Coruña con la cambio de uso de los terrenos portuarios, ¿cuáles son los ejes que hay que tener en cuenta para no equivocarse y no tomar decisiones que sin vuelta atrás?

Creo que en el planeamiento y diseño de ciudades ahora, una de las cosas más importantes es conseguir minimizar los impactos medioambientales y tener en cuenta todos los procesos biológicos, naturales, ecológicos, que implica un cambio de este tamaño en una ciudad. El cambio climático, las subidas del nivel de los océanos, sobre todo con la posición que tiene A Coruña, son cuestiones fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo de la ciudad. Para mí sería lo más importante.

En este tipo de intervenciones hay muchos intereses encontrados, tanto económicos, políticos como urbanísticos y empresariales que chocan con los medioambientales, ¿tienen que primar unos sobre otros o es necesario un equilibrio entre todos?

Hay que equilibrar todos estos aspectos. Es fundamental pensar a largo plazo. El problema de la mayoría de estos procesos de cambio es que desde el principio se piensan a corto plazo y, en mi experiencia, normalmente dominados por los intereses económicos. Si piensas algo con la prioridad de los intereses económicos de ciertos propietarios o ciertas empresas, entonces el riesgo es que a largo plazo se dañe la sostenibilidad tanto económica como ecológica de la ciudad. Lo fundamental es pensar a largo plazo en los intereses colectivos y no en los intereses privados particulares.

¿Cómo consiguieron sacar adelante el corredor fluvial de Manchester y enfrentarse a los intereses que había en la zona?

Para ser brutalmente honestos, no conseguimos lo que queríamos. Ese proyecto lo hicimos hace muchos años, intervino la crisis de los bancos y eso afectó radicalmente a Gran Bretaña, como también a España. Fue una negociación muy complicada entre tres ayuntamientos, un montón de propietarios con intereses muy diferentes... Queríamos conseguir lo más fundamental para la ciudad, que para nosotros era el acceso libre al río, crear espacios nuevos en zonas ahora postindustriales y asegurar la limpieza del río en el futuro. Había mucha negociación política, reuniones económicas... Nosotros teníamos que trabajar dentro del marco que nos definían. Lo único que nosotros hacíamos era cuestionar decisiones, proponer alternativas e intentar ejercer una influencia a través de contactos políticos. Pero realmente ese tipo de decisiones se toman a nivel político y no es fácil que intervengan en ellas gente como yo, diseñadores o urbanistas. La situación económica acabó con muchas ambiciones de ese proyecto. Pero lo positivo es que, ahora, se ha retomado el proyecto con otras empresas y otros políticos para intentar conseguir algo parecido al proyecto inicial.

¿Aboga por mantener elementos singulares del puerto en su nueva configuración, como grúas y silos o es partidario de empezar casi de cero en este nuevo espacio?

Mantener la identidad, la historia, la memoria de los sitios es importantísimo. Y los proyectos que básicamente eliminan lo que había e intentan empezar de cero suelen destrozar una gran parte del patrimonio de una ciudad. En general, destrozan también la conexión que tiene la gente con la ciudad. Es un tema muy difícil porque mantener objetos como símbolos, a veces, da como resultado una especie de Disneylandia de lo que era el puerto. Hacerlo en la realidad, mantener algo del espíritu, del carácter de un sitio, es uno de los retos más importantes y difíciles de cualquier diseñador urbanista.

El mayor debate que se ha mantenido en A Coruña sobre el puerto es vivienda sí o vivienda no, ¿conociendo el espacio, cuál es su opinión?

Prefiero no comentarlo porque conozco la complejidad de estos proyectos. Simplemente creo que hay una crisis de vivienda. Es importante que se pueda construir algo de vivienda en el centro de la ciudad para que las ciudades no se expandan infinitamente al campo, sino que se concentren. Creo que es importante ese tema, pero también lo importante es para quién. En estos casos, casi siempre, la vivienda que se hace suele ser vivienda a precios caros para gente profesional, de clase media alta y en muchísimos casos lo que acaba haciendo es eliminando o obligando a la población local a huir. Entonces, para mí no es cuestión de si es vivienda sí o no, sino qué tipo de vivienda exactamente y para quién.