Dada de alta la cuarta víctima del atropello a seis personas
A Coruña
Una de las víctimas del atropello múltiple e intencionado de la calle Juana de Vega del 27 de agosto recibió el alta este viernes. Según fuentes hospitalarias, dos aún siguen ingresadas. Otra de las víctimas ya fue dada de alta hace una semana. Sobre las 12.15 horas de ese día seis personas fueron arrolladas cuando cruzaban un paso de cebra.
La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950. El conductor fue detenido e ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado para su evaluación médica y psiquiátrica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina