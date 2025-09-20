Dada de alta la cuarta víctima del atropello a seis personas

Una de las víctimas del atropello múltiple e intencionado de la calle Juana de Vega del 27 de agosto recibió el alta este viernes. Según fuentes hospitalarias, dos aún siguen ingresadas. Otra de las víctimas ya fue dada de alta hace una semana. Sobre las 12.15 horas de ese día seis personas fueron arrolladas cuando cruzaban un paso de cebra.

La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950. El conductor fue detenido e ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado para su evaluación médica y psiquiátrica.