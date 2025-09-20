Día sin Coches en San Andrés el domingo
La calle de San Andrés se cortará al tráfico el domingo de 10.00 a 14.00 horas entre la plaza de Pontevedra y la iglesia castrense para celebrar el Día sin Coches. Habrá actividades para niños de 3 a 15 años como un espacio didáctico de tráfico, juegos infantiles y recorridos para patinaje.
