Día sin Coches en San Andrés el domingo

La calle de San Andrés se cortará al tráfico el domingo de 10.00 a 14.00 horas entre la plaza de Pontevedra y la iglesia castrense para celebrar el Día sin Coches. Habrá actividades para niños de 3 a 15 años como un espacio didáctico de tráfico, juegos infantiles y recorridos para patinaje.