La Diputación presenta el Coruña Estudio Inmersivo
La Diputación de A Coruña presentará este domingo en el festival de Cine de San Sebastián el CEI – Coruña Estudio Inmersivo, «el plató virtual más avanzado de España». El estudio, ubicado en el Ciudad de las TIC, cuenta con tecnología de producción virtual y realidad extendida. La presentación se hará ante representantes de productoras y plataformas.
