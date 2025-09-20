Ilegales cancela su gira por enfermedad del cantante
No actuará en Noites do Porto | Miss Caffeina y Grande Amore anuncian conciertos en A Coruña
El grupo Ilegales ha cancelado su gira y, por tanto, su concierto del 26 de septiembre en el festival Noites do Porto. Según un comunicado de la banda, su cantante, Jorge Martínez, deberá someterse a un tratamiento contra el cáncer. La organización del festival trabaja ahora para buscar a un sustituto. El público puede conservar la entrada o solicitar la devolución.
Además, la agenda cultura sigue sumando nuevos conciertos. Miss Caffeina ha escogido la sala INN para presentar el disco Buenasuerte. El ciclo Tándem, organizado por la Diputación, regresa al Teatro Colón para ofrecer experiencias en las que se mezclan dos propuestas en el mismo escenario: Grande Amore con Verde Prato, Caamaño&Ameixeiras con Sús, Rita Payés y el trío Nacho Faia Lar y Emilio José con Suelen Estar Quartet. Las entradas son gratuitas.
