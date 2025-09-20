Jurel, sardina y anchoa impulsan la facturación de la lonja, la más alta de los últimos cinco años

La Lonja de A Coruña consolida su recuperación y crecimiento. Así lo demuestran las estadísticas de la Xunta hasta el 31 de agosto, que indican que los datos de facturación son los más altos de los últimos cinco años, muy cerca de los que se registraban antes de la pandemia: 48,4 millones de euros entre enero y agosto de este año. En los primeros ocho meses de 2025, las descargas llegaron a los 18 millones de kilos.

Los datos son mejores que hace un año, cuando la facturación era de 38,9 millones, por lo que esta ha crecido un 24%, aunque hay que tener en cuenta que también ha subido el precio medio por kilo, de 2,43 a 2,69 euros. En 2024, las descargas alcanzaban los 16.000 toneladas, dos menos que actualmente.

El presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, reconoce que tanto en 2023 como 2024 el sector afrontó «varias dificultades» a las que se sumó «la restricción de la captura directa del jurel». Un bloqueo que se levantó este 2025 y que ha permitido dar un empujón, a pesar de que la falta de personal y cuotas siguen siendo un obstáculo.

«Este año hemos tenido la posibilidad de descargar jurel y además las descargas de anchoa y sardina están siendo muy buenas», apunta, y detalla que en los meses de «junio, julio y agosto» la captura de anchoa «ha sido más constante» porque había más. «La dinámica es diferente», celebra, e insiste en que «el problema son las cuotas». «Llegamos a donde llegamos. Si nos suben, seguiremos mejorando», reflexiona. Corrás asegura que «se nota que la flota de cerco va bastante bien».

Un dato curioso es el aumento del precio medio, el más alto de la década. Entre enero y agosto de 2014 se situaba en 1,70 euros, mientras que este año ha llegado a los 2,69 euros. Esto también influye en el incremento de la facturación. Se han descargado casi 8 millones de kilos menos que en 2019, el año antes de la pandemia, pero la facturación es muy similar: 48,4 millones de euros, apenas 125.000 euros menos que hace seis años. «El pescado es más caro que otros años», expone el presidente de la lonja. La subida en un año ha sido del 12%.

Sin embargo, en años previos al covid, la facturación podía llegar en estas fechas a los 54 millones. También las capturas siguen muy lejos de las que se consiguieron en la década de 2010. El pico se registró en 2017, cuando entre enero y agosto se llegó a los 35,5 millones de kilos, casi el doble que ahora. Desde 2020 nunca se han llegado a sobrepasar las 20.000 toneladas a la altura de esta fecha.

De las principales lonjas de Galicia —Burela, Celeiro, Ribeira y Vigo—, A Coruña es la que mejores datos registra. Entre 2024 y 2025, ninguna de las otras ha tenido un crecimiento tan potente. De hecho, en todas se ha registrado un descenso de kilos capturados y facturación. Solo en Ribeira han aumentado los ingresos, pasando de 26,6 a 28,9 millones de euros.

Juan Carlos Corrás espera que, de aquí a final de año, se mantenga la buena evolución. «Si nos restringen jurel o merluza, bajaremos. Pero si nos suben, mejoraremos», dice sobre las estadísticas para defender que «no es que la lonja vaya mal» sino que tiene que adaptarse a los límites que se marcan. «Podemos mejorar», manifiesta.

En los últimos días se ha podido capturar bastante anchoa y también «ha aparecido una mancha de paparda», por lo que hay unos «25 barcos» descargando este tipo de pescado. En la jornada de ayer, detalla Corrás, se descargaron 290,5 toneladas: 218,5 de paparda, 43,7 de anchoa, 34,6 de sardina y 2,9 de jurel.

El marisco también juega un papel importante en esta lonja y, además, cuenta con los precios medios más altos. El del santiaguiño es de 134,7 euros, la langosta 46,52 euros, el camarón común 38,20 euros y el percebe 34,41 euros.

