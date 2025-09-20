La lluvia regresa a A Coruña este sábado

Un frente frío llegará a Galicia este sábado dejando precipitaciones y trayendo aire muy fresco detrás. Las lluvias ya comenzarán a primera hora de la mañana en el litoral coruñés. Por la tarde los chubascos irán remitiendo y se irán abriendo claros, aunque el agua volverá a caer con el avance de las horas.

Las temperaturas sufrirán un notable descenso y las máximas serán de 21ºC, frente a los 25ºC registrados este viernes. Las mínimas, por su parte, serán de 16ºC. El viento comenzará el día moderado del oeste-sudoeste y quedará del noroeste con el paso del frente.

Ya el domingo no se prevén grandes precipitaciones en A Coruña, aunque las temperaturas seguirán en descenso y las máximas no superarán los 18ºC. A partir de ahí la situación será intermitente y la probabilidad de precipitación irá variando según el día, aunque no está prevista una semana contínua de lluvias.