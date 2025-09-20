Loquillo, de una operación de corazón al escenario en A Coruña

En su visita a La Revuelta, Loquillo hizo un repaso a sus últimos años, en los que a los buenos momentos musicales se unieron problemas de salud que quiere dejar en el pasado. Le contó a David Broncano que padeció un problema grave de corazón que le obligó a pasar por quirófano. «Me gusta vacilar de la edad que tengo, 64. Fui operado de una arritmia severa y a los cinco días ya estaba en un escenario en A Coruña», contó orgulloso el cantante, que volverá a tocar en el Coliseum el 1 de noviembre para presentar su disco Corazones legendarios ante el público coruñés «Hay que aprender a entender las señales de tu cuerpo», comentó en su aparición televisiva.