María Teresa Cortizas: «Velaré por una justicia inclusiva»

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de A Coruña, María Teresa Cortizas, aseguró en su toma de posesión que velará para que la justicia sea «inclusiva, equitativa y al servicio de todas las personas».

Como primera mujer que asume la presidencia de la Audiencia coruñesa, dijo que llega al cargo con «la misma responsabilidad, la misma vocación y la misma entrega» que sus predecesores.

Avanzó que velará «por que la justicia sea inclusiva, equitativa y al servicio de todas las personas» dentro de un mandato de cinco años para el que tiene un plan de actuación de diez ejes. Entre ellos, destacó la dotación de plazas suficientes del tribunal de instancia de violencia sobre la mujer, así como la creación de una sección de violencia en Santiago y en Ferrol.

Espera lograr una justicia «cercana, comprensible, rápida y garante de los derechos de todas as personas», junto con «la promoción y garantía del uso de la lengua gallega».

Entre sus ideas está continuar una «relación próxima y colaborativa con los colegios profesionales y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Citó también promover la celebración de juntas de magistrados para poner en común criterios, el impulso de las conformidades penales o la comunicación fluida con los presidentes de los tribunales de instancia.

De manera general, reclamó que los actuales refuerzos en la Administración de Justicia continúen y aumenten en los lugares en los que son más necesarios.

En el acto, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, recordó que, junto con Cortizas, son dos mujeres quienes presiden las audiencias provinciales de Lugo y Ourense, lo que supone un 75 % de las audiencias gallegas.