Monte Alto arranca sus fiestas con música y juegos
El pregón lo dará a las 20.45 horas María Xosé Bravo, presidenta de la AC Alexandre Bóveda
El barrio de Monte Alto celebra este fin de semana sus fiestas con gran presencia de la música y la tradición gallega.
Los festejos arrancarán desde la mañana, con un pasacalles a las 12.00 horas a cargo del grupo Xebre. A las 13.30 horas Combos Escola Municipal de Música animará la sesión vermú y después de comer, a las 16.30 horas, los más pequeños disfrutarán de los juegos. Las actividades infantiles seguirán a las 18.15 horas con Pakolas y a las 19.30 horas actuarán los Coros e Danzas Eidos.
A las 20.45 horas, la presidenta de la AC Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo dará el pregón. A las 21.00 horas será el concierto de A Banda da Loba y a las 23.00 horas Loita Armada.
El domingo, desde las 12.00 horas, II Roteiro da Memoria Cívica de San Amaro, homenaje a Ramón Maseda y foliada a cargo de Son D’aquí.
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina