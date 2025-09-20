Monte Alto arranca sus fiestas con música y juegos

El barrio de Monte Alto celebra este fin de semana sus fiestas con gran presencia de la música y la tradición gallega.

Los festejos arrancarán desde la mañana, con un pasacalles a las 12.00 horas a cargo del grupo Xebre. A las 13.30 horas Combos Escola Municipal de Música animará la sesión vermú y después de comer, a las 16.30 horas, los más pequeños disfrutarán de los juegos. Las actividades infantiles seguirán a las 18.15 horas con Pakolas y a las 19.30 horas actuarán los Coros e Danzas Eidos.

A las 20.45 horas, la presidenta de la AC Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo dará el pregón. A las 21.00 horas será el concierto de A Banda da Loba y a las 23.00 horas Loita Armada.

El domingo, desde las 12.00 horas, II Roteiro da Memoria Cívica de San Amaro, homenaje a Ramón Maseda y foliada a cargo de Son D’aquí.