Monte Alto despide las fiestas veraniegas de los barrios de A Coruña

Las fiestas de los barrios de A Coruña continuaron este fin de semana en Monte Alto y A Cubela, cerrando las celebraciones veraniegas en los barrios. Este sábado arrancó la celebración en la calle de la Torre y en el campo de Marte. María Xosé Bravo, presidenta de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, es la pregonera de esta edición.

Esta mañana los vecinos pudieron disfrutar de un pasacalles a cargo de Xebre y la sesión vermú, que contó con combos de la Escola Municipal de Música. La música corre en la noche de este sábado a cargo de Eidos, A Banda da Loba y Loita Amada.

Para este domingo, la organización programa actos de memoria cívica en el barrio. A las 12 habrá un recorrido por el cementerio de San Amaro bajo el nombre de Xente que aínda segue en nós. Una hora más tarde, en el campo de Marte se celebrará un homenaje a Ramón Maseda. Los festejos acaban a las 13.30 horas con la foliada de Son D'Aquí.