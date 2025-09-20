La obra del hospital sufre dos robos de cable en tres días

Demoliciones Coruña, la empresa que lleva a cabo el derribo del hotel de pacientes del Chuac en las obra de ampliación del complejo, sufrió en los últimos días dos robos de cable eléctrico que emplea para su maquinaria y que está valorado en 8.000 euros. La colocación por la empresa de una cámara tras el primer robo hizo posible grabar el segundo. Los ladrones incluso acudieron este viernes por la mañana a la obra pero fueron descubiertos por el encargado, que discutió con ellos y mandó una foto a la policía, lo que permitió identificarlos. Se sospecha que pueden ser también los autores del robo de cable por valor de 18.000 euros a Hormigones Carral en las obras de los túneles del ferrocarril al puerto exterior.

El primer robo sucedió el pasado fin de semana, cuando se hicieron con los 250 metros de cable que unían el cuadro eléctrico del recinto con el lugar en el que se encontraba el robot de demolición, situado en medio de la zona de trabajo. La compañía repuso el material sustraído, pero el miércoles volvieron a entrar y se llevaron los últimos 50 metros de cable con los que se trabaja en la obra y que son de mayor grosor que los anteriores.

El valor de ese material es de 2.000 euros, según explicó Dani García, responsable de Demoliciones Coruña, quien señala que los robos de este tipo no son habituales en las demoliciones «porque se trabaja más en interiores». También pone de relieve el riesgo que supone para los ladrones la entrada en este tipo de obras, ya que existen peligros como «caídas por el hueco del ascensor o las escaleras, desprendimiento de cascotes o meter el pie en un hueco».

García refiere que en el primer robo los intrusos bajaron los automáticos del cuadro eléctrico y desenchufaron la corriente del robot, pero destaca que en la segunda ocasión cortaron la corriente que venía de fuera y que «el cuadro estaba negro, por lo que debió haber una explosión fuerte».

Pese a que el Chuac dispone de vigilancia, en esta zona de las obras no existe, a lo que se suma que los ladrones accedieron al lugar por la parte trasera tras romper una chapa metálica. Al percatarse del robo, los responsables de los trabajos la repusieron e incluso colocaron hormigón en ese punto, aunque los delincuentes no dudaron en romperlo en su nueva entrada el miércoles.