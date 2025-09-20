Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pastelería Chök abre en la calle Real en el local de la Joyería Salamanca

Pastelería Chök, en el antiguo bajo de la joyería Salamanca. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

La pastelería Chök, especializada en chocolates y productos sin gluten, desembarca en A Coruña. Abre este sábado n el número 64 de la calle Real, donde se ubicaba la Joyería Salamanca antes de su mudanza.

Esta marca internacional, presente en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Gibraltar y Dubái, llega ahora por primera a Galicia. Entre sus productos más icónicos destacan las roökies —una combinación entre galleta y cinnamon roll—, las cookies y los muffins, todos sin gluten, y muchos también veganos, bajos en azúcar o aptos para otras intolerancias alimentarias.

El nuevo local, con formato take away, mantiene la estructura arquitectónica original e incluye decoración moderna.

