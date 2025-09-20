La pastelería Chök abre en la calle Real en el local de la Joyería Salamanca
A Coruña
La pastelería Chök, especializada en chocolates y productos sin gluten, desembarca en A Coruña. Abre este sábado n el número 64 de la calle Real, donde se ubicaba la Joyería Salamanca antes de su mudanza.
Esta marca internacional, presente en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Gibraltar y Dubái, llega ahora por primera a Galicia. Entre sus productos más icónicos destacan las roökies —una combinación entre galleta y cinnamon roll—, las cookies y los muffins, todos sin gluten, y muchos también veganos, bajos en azúcar o aptos para otras intolerancias alimentarias.
El nuevo local, con formato take away, mantiene la estructura arquitectónica original e incluye decoración moderna.
