El pintor que cogía «a los cuadros desprevenidos»

«Nuestro padre dibujaba en servilletas y manteles, intercambiaba sus obras e incluso las regalaba. Algún coruñés seguro que tiene guardada alguna», señalan las hijas de César Otero, que animan a quien guarde una de esas piezas a compartirla.

Otero fue una de las figuras más importantes del arte contemporáneo gallego de los años 80 y este viernes la galería de la Marina-José Lorenzo abrió sus puertas a un recorrido por más de cuarenta piezas que revelan la radicalidad creativa de un artista que «rehuyó de modas y comercialismos». La muestra, comisiarada por las hermanas Brenda y Marina Otero, rescata tanto óleos y grabados inéditos como recuerdos de una vida en la que la pintura era, como sus hijas repiten, «una pulsión que no podía evitar».

«Queremos que quien entre en la exposición sienta que necesita saber más sobre nuestro padre». Así resume la hermana mayor la sensación que busca provocar Trabajo peligroso. El proceso de selección fue, para ellas, un viaje intimo. «Necesitábamos tiempo para mirar la obra con madurez y verla como la de un pintor, no solo como la de nuestro padre», cuenta Marina, arquitecta y profesora en Harvard. Abrir las cajas guardadas removió emociones. «Había dibujos que nos devolvían olores, momentos, conversaciones que no recordábamos», explica Brenda.

Su infancia fue igual de «emocionante» que de «caótica». «La casa siempre olía a trementina y a veces teníamos que salir porque era insoportable», rememoran entre risas. Otero era un artista valiente que apostaba por «no ceñirse a las reglas establecidas por la sociedad, sino que prefería tomar sus propios caminos, aunque fueran más arriesgados».

Esa idea radical que tenía del arte le llevó a «no querer repetirse ni crear una marca que el mercado pudiera digerir. Lo importante para él era el deseo de pintar, sin miedo al riesgo por que el arte es un trabajo peligroso pero que merece la pena», subrayan las comisarias, que se han unido a Artnarchist, que busca poner en valor la exhibición de arte contemporáneo gallego.

El título de la exposición parte de un tríptico inquietante: una mano que intenta atrapar una serpiente. «Nos intrigó siempre. Tiene elementos repetidos en otras obras», explica Brenda.

Otero, integrante de colectivos como La Galga, Gruporzán y Atlántica, trabajaba de noche y giraba los lienzos para tapar las obras. «Decía que a veces hay que pillar a los cuadros desprevenidos», recuerda Brenda, un gesto que hoy inspira el montaje. Algunas piezas cuelgan a distintas alturas para obligar al visitante a cambiar la mirada.

Cuando el pintor murió en 2004, A Coruña era distinta. «Muchos de los bares donde se reunían los artistas han desaparecido. Queremos que la gente joven que no lo conoció descubra esa energía», dice Marina. Para ellas, la exposición no es solo homenaje, es un recordatorio de que su pintura sigue viva.

Quien cruce la puerta de la galería antes del 4 de octubre encontrará la invitación de dos hijas a «mirar sin prisas», a descubrir a un creador que «dibujaba por que no podía dejar de hacerlo» y a preguntarse como ellas: ¿Es el arte un trabajo peligroso?