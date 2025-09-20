El PP tacha de «chapuza» el cambio de tráfico en Simón Bolívar

El portavoz del Grupo Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, y la concejala Susana Catalán visitaron la zona de la calle Simón Bolívar, en el barrio de Los Rosales, y tildaron de «chapuza» el cambio de tráfico en la zona. «El Gobierno municipal ha provocado el caos en la zona al cambiar el sentido de varias calles sin modificar las señales de dirección prohibida, por lo que los conductores tienen que cometer una infracción sea cual sea la vía por la que quieran ir», afirmaron.