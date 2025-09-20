Recuerdo del BNG en A Coruña al activista asesinado Pedro Galán
A Coruña
El BNG recordó este sábado en el cementerio de San Amaro a de Pedro Galán Calvete, dirigente de las Mocidades Galeguistas y activista social coruñés, que fue asesinado a los 19 años en 1936. El acto incluyó un ofrenda floral por parte de la familia.
