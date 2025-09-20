Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: "Aquí nunca falta una tapa en la mesa"

En una ciudad acostumbrada a los turnos de mediodía y a la pausa entre comidas, varios restaurantes de A Coruña rompen esquemas con cocinas abiertas de forma ininterrumpida, el conocido non-stop. Estos locales se han convertido en un refugio para trabajadores con horarios cambiantes, coruñeses que simplemente se saltan el reloj y para todos los turistas que llegan con sus horarios propios.

Uno de los referentes de este modelo son los establecimientos de la cadena Gasthof, que durante años han sido el lugar estrella por sus comidas rápidas y a cualquier hora. El Gazteka, es otro ejemplo más actual. Nació hace cuatro años pensando en quienes salen tarde de la oficina o hacen deporte y no se ajustan a las franjas horarias habituales. «Queríamos que cualquiera pudiera comer comida casera en cualquier momento», explica David, responsable de los dos locales de A Coruña (en el centro y en Matogrande). Su público es joven, entre 19 y 35 años, y en verano se llena de turista, especialmente estadounidenses que cenan pronto. «Ellos tienen nuestro concepto más asimilado. Suelen venir a sobre las seis de la tarde», asegura.

En Rogelio (San Roque, 1), Juan mantiene la costumbre de servir bocadillos, platos combinados y raciones a cualquier hora desde que abrieron. «Es una cosa que llevo haciendo toda la vida, el restaurante es familiar, llevamos desde 1979», cuenta con naturalidad. Aunque reconoce que «mantener la cocina abierta es muy difícil por el coste de personal», pero reconoce que su nombre consolidado en la ciudad le permite seguir con este modelo. «Tienes que ser muy conocido para que te compense». Su clientela son principalmente vecinos de la ciudad, aunque en momentos puntuales se acerca algún turista que quiere un bocadillo típico coruñés.

Cuatro cocineras garantizan que las tapas estrellas —tequeños, tortilla, albóndigas y croquetas— se sirvan siempre. En plena plaza María Pita, en el centro de la ciudad, El Tequeño apostó por el horario continuo después de la pandemia de 2020 y ya no dieron marcha atrás. «Empezamos con el autoservicio y vimos que funcionaba, entonces reforzamos el equipo en cocina y combinamos los turnos de mañana y de tarde», explica José Ángel, padre del gerente del local hostelero. En este restaurante siempre hay algo para comer. «En horas muerta seguimos vendiendo. Mucha gente trabaja o se despista con la hora, y aquí nunca falta una tapa en la mesa», razona José Ángel.

En la rúa Rosalía de Castro aún están empezando con el non-stop. Napolit mantiene el horno encendido dos días a la semana. «Los viernes y sábados hay un mayor flujo de gente. Muchos llegan a las cuatro y media o cinco de la tarde para pedir pizzas, también tenemos clientes que vienen a merendar croissant», explica Roselena, una de las encargadas del local. Su clientela mezcla visitantes y coruñeses que ya saben que allí pueden comer cuando quieran esos días. «Para nosotros supone vender más y para el cliente la ventaja de saciar el antojo de pizza a media tarde», añade Roselena.