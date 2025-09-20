Seis planes que hacer este sábado 20 de septiembre en A Coruña

Un festival con grandes de la electrónica

18.00 horas | El Wake Up Weekend reunirá grandes nombres de la electrónica dentro festival Son&Mar. Desde la tarde hasta la madrugada habrá actuaciones de artistas como Hugel o Aaron Sevilla.

Muelle de Batería

Fiestas en el barrio de Monte Alto

12.00 horas | Las fiestas arrancan con pasacalles del grupo Xebre. El día continuará con sesión vermú y juegos tradicionales. El pregón lo dará María Xosé Bravo, presidenta de la AC Alexandre Bóveda. Por la noche seguirá la música.

Barrio de Monte Alto

Fiestas de A Cubela, en el parque de Oza

18.00 horas | La buena música no parará en las fiestas de A Cubela desde la tarde, y se prolongará hasta la madrugada con las actuaciones de Delrium, Soundystem, Pintega, Chapamama y Marziah.

Parque de Oza

Humor venezolano con Laureano Márquez

20.00 horas | El humorista venezolano presenta su espectáculo ¿Por qué somos como somos? en el que reflexiona sobre la esencia de su país y de sus paisanos.

Palexco

La despedida de Joaquín Sabina

22.00 horas | El legendario músico dará el que presumiblemente será el último concierto de su carrera en A Coruña durante su gira de despedida, Hola y adiós.

Coliseum

Concierto del australiano Xavier Rudd

21.00 horas | Xavier Rudd es una leyenda de su país con más de 20 años de carrera. Sonidos eclécticos y actuaciones cautivadoras como seña de identidad.

Palacio de la Ópera