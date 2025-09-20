QUÉ HACER HOY
Seis planes que hacer este sábado 20 de septiembre en A Coruña
Fiestas, festival de electrónica y la despedida de Joaquín Sabina destacan entre la agenda para hoy en la ciudad
Un festival con grandes de la electrónica
18.00 horas | El Wake Up Weekend reunirá grandes nombres de la electrónica dentro festival Son&Mar. Desde la tarde hasta la madrugada habrá actuaciones de artistas como Hugel o Aaron Sevilla.
Muelle de Batería
Fiestas en el barrio de Monte Alto
12.00 horas | Las fiestas arrancan con pasacalles del grupo Xebre. El día continuará con sesión vermú y juegos tradicionales. El pregón lo dará María Xosé Bravo, presidenta de la AC Alexandre Bóveda. Por la noche seguirá la música.
Barrio de Monte Alto
Fiestas de A Cubela, en el parque de Oza
18.00 horas | La buena música no parará en las fiestas de A Cubela desde la tarde, y se prolongará hasta la madrugada con las actuaciones de Delrium, Soundystem, Pintega, Chapamama y Marziah.
Parque de Oza
Humor venezolano con Laureano Márquez
20.00 horas | El humorista venezolano presenta su espectáculo ¿Por qué somos como somos? en el que reflexiona sobre la esencia de su país y de sus paisanos.
Palexco
La despedida de Joaquín Sabina
22.00 horas | El legendario músico dará el que presumiblemente será el último concierto de su carrera en A Coruña durante su gira de despedida, Hola y adiós.
Coliseum
Concierto del australiano Xavier Rudd
21.00 horas | Xavier Rudd es una leyenda de su país con más de 20 años de carrera. Sonidos eclécticos y actuaciones cautivadoras como seña de identidad.
Palacio de la Ópera
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina
- Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós
- Localizado el usuario de Aspronaga desaparecido desde la mañana del martes