Estos son los ganadores de los XXXVIII Premios Prismas de divulgación científica de A Coruña

El jurado de la XXXVIII convocatoria de los premios Prismas Casa das Ciencias a la Divulgación Científica hizo público el fallo de los proyectos y trabajos ganadores en la mañana de este sábado.

El comité de los galardones está compuesto por Luis Alcalá, paleontólogo, museógrafo y presidente del jurado; Mónica Salomone, jornalista científica y directora de comunicación del CNIO; Silbia López de Lacalle, periodista y divulgadora científica; Sergio Rodríguez Roiloa, profesor del área de Ecología en la Universidade da Coruña y director de la Cátedra Emalcsa-UDC; y Marcos Pérez Maldonado, jefe de servicio de los Museos Científicos Coruñeses y secretario.

Se entregarán en una ceremonia en el Palacio de María Pita el 15 de noviembre. Los trabajos ganadores son los siguientes:

Mejor traballo en vídeo : Querida gaivota maldita!, de Manuel Pedrosa Sánchez y Mariam Mariño Casal, por reivindicar el papel de las gaivotas en nuestros ecosistemas costeros a través de una cuidada producción audiovisual.

: Querida gaivota maldita!, de Manuel Pedrosa Sánchez y Mariam Mariño Casal, por reivindicar el papel de las gaivotas en nuestros ecosistemas costeros a través de una cuidada producción audiovisual. Mejor trabajo en nuevos medios : Reacciona Explota, canal de Youtube de Aythami Soto Rodríguez, por despertar el asombro narrando con hondura aspectos poco conocidos de la ciencia.

: Reacciona Explota, canal de Youtube de Aythami Soto Rodríguez, por despertar el asombro narrando con hondura aspectos poco conocidos de la ciencia. Mejor proxecto de divulgación científica sobre el auga en medio urbano : Agua Clara, de Stéphanie Aparicio Antón, por presentar con claridad y sentido del humor cuestiones esenciales sobre la gestión y el consumo de agua.

: Agua Clara, de Stéphanie Aparicio Antón, por presentar con claridad y sentido del humor cuestiones esenciales sobre la gestión y el consumo de agua. Mejor artículo periodístico : Rodeados de microplásticos: la contaminación minúscula que bebemos, comemos y respiramos, de Clemente Álvarez y Laura Navarro, publicado en El País, por abordar un tema relevante con mirada amplia y solidez gráfica y narrativa.

: Rodeados de microplásticos: la contaminación minúscula que bebemos, comemos y respiramos, de Clemente Álvarez y Laura Navarro, publicado en El País, por abordar un tema relevante con mirada amplia y solidez gráfica y narrativa. Mejor trabajo en radio: ¿Por qué andamos con dos piernas?, de Xaviera Torres y Raquel Martín Alonso para RTVE, un programa luminoso que partiendo de la curiosidad infantil llega a todos los públicos.

¿Por qué andamos con dos piernas?, de Xaviera Torres y Raquel Martín Alonso para RTVE, un programa luminoso que partiendo de la curiosidad infantil llega a todos los públicos. Mejor proyecto singular : Més que ciència, de Daniel Amatller por combinar las nuevas tecnologías y la calidez de la atención personalizada para llevar la divulgación científica a personas mayores o en situación de dependencia.

: Més que ciència, de Daniel Amatller por combinar las nuevas tecnologías y la calidez de la atención personalizada para llevar la divulgación científica a personas mayores o en situación de dependencia. Mejor libro editado: ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, de Pablo José Barrecheguren Manero, en Plataforma Editorial, por contar de forma rigurosa y amena la importancia del sueño y de los sueños.

Además, el jurado decidió otorgarle el Prisma Especial del Jurado al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), por un sólido proyecto de comunicación científica caracterizado por la calidad y la audacia en la exploración de nuevos formatos.

También se decidió otorgar menciones honoríficas en las modalidades siguientes: