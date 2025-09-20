Estos son los ganadores de los XXXVIII Premios Prismas de divulgación científica de A Coruña
Se entregarán en una ceremonia en el Palacio de María Pita el 15 de noviembre
El jurado de la XXXVIII convocatoria de los premios Prismas Casa das Ciencias a la Divulgación Científica hizo público el fallo de los proyectos y trabajos ganadores en la mañana de este sábado.
El comité de los galardones está compuesto por Luis Alcalá, paleontólogo, museógrafo y presidente del jurado; Mónica Salomone, jornalista científica y directora de comunicación del CNIO; Silbia López de Lacalle, periodista y divulgadora científica; Sergio Rodríguez Roiloa, profesor del área de Ecología en la Universidade da Coruña y director de la Cátedra Emalcsa-UDC; y Marcos Pérez Maldonado, jefe de servicio de los Museos Científicos Coruñeses y secretario.
Se entregarán en una ceremonia en el Palacio de María Pita el 15 de noviembre. Los trabajos ganadores son los siguientes:
- Mejor traballo en vídeo: Querida gaivota maldita!, de Manuel Pedrosa Sánchez y Mariam Mariño Casal, por reivindicar el papel de las gaivotas en nuestros ecosistemas costeros a través de una cuidada producción audiovisual.
- Mejor trabajo en nuevos medios: Reacciona Explota, canal de Youtube de Aythami Soto Rodríguez, por despertar el asombro narrando con hondura aspectos poco conocidos de la ciencia.
- Mejor proxecto de divulgación científica sobre el auga en medio urbano: Agua Clara, de Stéphanie Aparicio Antón, por presentar con claridad y sentido del humor cuestiones esenciales sobre la gestión y el consumo de agua.
- Mejor artículo periodístico: Rodeados de microplásticos: la contaminación minúscula que bebemos, comemos y respiramos, de Clemente Álvarez y Laura Navarro, publicado en El País, por abordar un tema relevante con mirada amplia y solidez gráfica y narrativa.
- Mejor trabajo en radio: ¿Por qué andamos con dos piernas?, de Xaviera Torres y Raquel Martín Alonso para RTVE, un programa luminoso que partiendo de la curiosidad infantil llega a todos los públicos.
- Mejor proyecto singular: Més que ciència, de Daniel Amatller por combinar las nuevas tecnologías y la calidez de la atención personalizada para llevar la divulgación científica a personas mayores o en situación de dependencia.
- Mejor libro editado: ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, de Pablo José Barrecheguren Manero, en Plataforma Editorial, por contar de forma rigurosa y amena la importancia del sueño y de los sueños.
Además, el jurado decidió otorgarle el Prisma Especial del Jurado al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), por un sólido proyecto de comunicación científica caracterizado por la calidad y la audacia en la exploración de nuevos formatos.
También se decidió otorgar menciones honoríficas en las modalidades siguientes:
- Mención de honor en la categoría de artículo periodístico para El darrer alè del mar dÁral, de Laura Carrau Pascual y Rafael Marcé Romero, publicado en Revista Mètode, por desvelar las consecuencias globales de una catástrofe ambiental causada porla acción humana.
- Mención de honor en la categoría de proyecto singular para Hypatia II: abriendo el espacio a la mujer de la Associació Hypatia Mars, por promocionar referentes femeninos en la ciencia y en la exploración espacial.
