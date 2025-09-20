Unha placa na Coruña para lembrar a Adolfo Anta Seoane
Nacido na rúa Alameda, foi director de Cántigas da Terra e fundador de Aturuxo
Chegar a poñer a placa na casa natal do músico e compositor Adolfo Anta Seoane, na rúa Alameda foi, segundo explica a presidenta de Cántigas da Terra, Laura Veleiro, «un camiño moi longo» que iniciaron varios membros da Real Academia de Belas Artes investigando se o edificio seguía aínda en pé. «Todo o mundo estaba sorprendido de que un persoeiro como Adolfo Anta Seoane non tivese un recoñecemento pola súa traxectoria. Este ano cúmprense 125 anos do seu nacemento e queriamos poñerlle unha placa o día do seu aniversario. Todo foron atrancos e problemas pero fomos todos remando na mesma dirección ata que, finalmente, conseguimos poñela», comenta Laura Veleiro, en nome de Cántigas, de Aturuxo e da Academia de Belas Artes, que son as entidades que promoveron esta iniciativa.
A instalación feita na mañá deste sábado, lembra Veleiro, non sería posible sen a colaboración do Concello e dos actuais propietarios do edificio, a familia Lamoso, que deron a súa aprobación á colocación da placa.
Anta Seoane foi, segundo describe Veleiro, «un home peculiar» para a súa época, naceu no ano 1900 na Coruña, fillo de militar, o que fixo que tivese que cambiar moitas veces de cidade. «A súa vocación musical estaba aí e tiña un afán por divulgar e por traballar a prol da cultura galega e coruñesa e atopou nos coros un vehículo de excepción para acadar os seus obxectivos», explica Veleiro. Á fronte de Cántigas da Terra estivo desde 1928 ata o 1951, tamén estivo na coral da Fábrica de Tabacos e en Sada e, en 1954 fundou a agrupación Aturuxo.
«En plena ditadura interpretou o Himno galego diante de Franco, daquela chamábano Os Pinos, e foi impulsor dos premios Marcial de Adalid, son feitos que non son coñecidos polo público xeral cando son importantes para a cidade», explica Veleiro, que destaca a xenerosidade dun neto de Anta Seoane que legou a Cántigas parte do arquivo do seu avó.
