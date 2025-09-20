La Universidad rehabilitará Náutica por su gran deterioro

El edificio de la Escuela Superior de Náutica y Máquinas, situado en el barrio de San Roque, tiene un ascensor para favorecer la accesibilidad, pero el acceso desde la calle al vestíbulo se tiene que seguir realizando a través de varios tramos de escaleras, y no hay baños adaptados. La Universidade da Coruña (UDC) acaba de sacar a concurso una obra para reformar el edificio, y, además de arreglar los daños de paredes y cubierta, permitir el acceso a personas con problemas de movilidad desde la vía.

Uno de los grandes problemas del inmueble es el «deterioro elevado» de la envolvente y el edificio. Siempre de acuerdo con los textos elaborados por la UDC, la fachada y la cubierta tienen «grietas y fisuras», con falta de piezas, daños, «defectos en el sistema de evacuación de aguas y de impermeabilización» o colonias de líquenes y musgo. El conjunto de daños «está produciendo entrada de agua en el interior de la edificación que afecta a la salubridad».

La obra incluirá actuaciones en la cubierta y fachadas, así como trabajos de albañilería y carpintería para mejorar la situación. El actual tejado, de placas de fibrocemento, se sustituirá por una cubierta de zinc a dos aguas en el que se «simplificará» el sistema de evacuación de pluviales. También se rehabilitará la cristalera de la escalinata.

De acuerdo con las bases del concurso, la UDC evaluó varias posibilidades para mejorar la accesibilidad, como crear una rampa para salvar el primer tramo de escalones y luego un elevador para salvar un tramo de escalones interior; o construir una rampa lateral con la apertura de un hueco y dar un acceso y reforma del aula taller. Pero finalmente se decantó por la opción de abrir un espacio en la fachada, eliminando el parterre exterior y creando una plataforma de acceso «a cota del último escalón del pódium del torreón».

El plan incluye modificar la pendiente de la acera, y la Universidade considera que es la mejor opción en cuanto al doble objetivo de conservar conservación la riqueza patrimonial del edificio y garantizar la accesibilidad por la fachada principal. Y, para paliar el problema de la falta de baños accesibles, se reformarán los aseos de la planta primera del ala oriental del edificio, los que se encuentran «más deteriorados», con problemas en las instalaciones y deficiencias en el funcionamiento. Así, de acuerdo con los pliegos del concurso, «se unificarán los dos núcleos de aseo» para dotar al edificio de «un núcleo de baños compartido con acceso accesible».