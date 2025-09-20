Usuarios de la cala de San Roque rechazan al área canina

Un grupo de usuarios de la cala de San Roque han mostrado su disconformidad con la decisión de convertir el lugar en un área canina. A través de un comunicado, con el que pretenden recoger firmas, han señalado el mal estado de la cala: «Las personas usuarias asumimos labores de limpieza».

Por ello, muestran su preocupación por el estado del arenal cuando se convierta en área canina, y se preguntan «cómo se garantizará la seguridad y convivencia» en la cala, además de la limpieza de la misma.