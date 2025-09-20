Usuarios de la cala de San Roque rechazan al área canina
A Coruña
Un grupo de usuarios de la cala de San Roque han mostrado su disconformidad con la decisión de convertir el lugar en un área canina. A través de un comunicado, con el que pretenden recoger firmas, han señalado el mal estado de la cala: «Las personas usuarias asumimos labores de limpieza».
Por ello, muestran su preocupación por el estado del arenal cuando se convierta en área canina, y se preguntan «cómo se garantizará la seguridad y convivencia» en la cala, además de la limpieza de la misma.
