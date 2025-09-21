El alzhéimer en primera persona en A Coruña: «Dices lo que tienes y ya eres invisible»

«Hay algo que llevo fatal, y es que, como la gente sabe que tengo alzhéimer, porque yo se lo digo a todo el mundo, muchas veces, solo le hablan a Manuel Ángel y a mí me ignoran. Esto nos ha pasado hasta en la consulta de algún médico. Siempre digo en casa que yo soy ‘invisible’, y no es que me parezca mal, es que me duele». Mª Consuelo Barreiro, vecina de Os Rosales, de 74 años, convive con un diagnostico de alzhéimer que le llegó «en diciembre de 2022», un momento del que apenas guarda recuerdos. «Con el covid, tuve una neumonía bilateral y, después... Créeme, no me acuerdo de mucho. Solamente recuerdo ir Manuel Ángel conmigo al médico, y oírle decir que no me acordaba de lavarme los dientes, y eso que yo soy una acérrima de la limpieza. Me quedé perpleja», relata.

Junto a ella, Manuel Ángel López, su marido, de 74 años también —«le llevo yo 23 días», apunta ella, con precisión—, asiente: «De la noche a la mañana, Consuelo no sabía dónde se encontraba de pie. Estaba totalmente desorientada. Por dos veces, llegó a dejarse la comida al fuego, y no pasó una desgracia de casualidad. Entonces, se tomó la decisión de mirar qué había que hacer. Contactamos con un buen neurólogo, el doctor Juan Dias Silva, del Hospital Quirón, quien nos hizo toda cuanta prueba creo que fue necesaria, y hasta nos mandó, después, a un centro que hay en la parte alta del Barrio de las Flores, donde tienen un grupo de psicólogos y psiquiatras que funciona muy bien. Allí a Consuelo le hicieron otro montón de pruebas. En aquel momento, no era capaz ni de reconocer las monedas... Un desastre».

«Al final —prosigue—, el resultado fue que mi mujer tiene alzhéimer. Decidimos, entonces, junto con el resto de la familia, acudir a Afaco (Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña), donde, nada más entrar, Dámaso [educador social del Centro terapéutico San Diego de esa entidad] le empezó a hacer pruebas. Sin embargo, ella no daba pie con bola...», rememora Manuel Ángel, quien reconoce que, «los primeros tiempos» en Afaco, adonde Consuelo acude de manera regular, «desde abril de 2023» (en la actualidad, «tres días a la semana»), los pasó «francamente muy mal», porque «salía de allí llorando», ya que «le ponían sumas y multiplicaciones y no sabía hacer ninguna»: «Después, en casa, se pasaba el día por el pasillo, de arriba a abajo, llorando... Yo le preguntaba, y ella me decía que tenía muchísimo miedo de que llegase el momento en que no reconociese a la familia».

La propia Consuelo lo relata así: «Yo no me acuerdo, pero un día vi a nuestra hija aquí, en casa, diciendo que había ido a una asociación, y animando a Manuel Ángel para que me llevaran allí. Entonces, hubo una reunión familiar, y nuestro hijo dijo lo mismo. De repente, al día siguiente, me encontré allí, con tanta gente mayor, y que me parecía que estaban terribles.... Ayyy... Lloré durante ocho días seguidos. Pero tuve la gran suerte de que mi marido me había llevado a mil sitios, incluido un neurólogo, que mandó hacerme de todo: electroencefalogramas, TAC, resonancia... De todo. Nos gastamos un montón de dinero hasta tener un diagnóstico. Gracias a eso, y al trabajo que hago en el programa ‘Activa-T’ de Afaco [dirigido a usuarios con deterioro cognitivo leve], ahora me desenvuelvo. Voy allí como si fuera con mis amigas. Estoy encantada, mucho mejor que cuando llegué. Seguramente, gracias a lo que nos hacen trabajar, de recordar lo que ya hice. Al principio me costaba mucho, y ahora ya tengo el dedo levantado, que me lo sé todo».

La pareja en el centro de Afaco en San Diego / Carlos Pardellas

«Gracias al trabajar, trabajar y trabajar con Ana y Nerea [terapeutas] en Afaco (ojo, y no solo en la asociación, sino que, por las tardes, nuestros hijos y yo le hacemos trabajar en casa, con crucigramas, sudokus, cosas de Pasapalabra... Algo importantísimo también, según nos dijo el neurólogo), la Consuelo de ahora no tiene nada que ver con la Consuelo que entró en la asociación», resalta Manuel Ángel.

El «trabajo» en Afaco

«Se lo recomiendo a todo el mundo. Pero no porque esté hablando con el periódico. Lo digo de verdad», agrega Consuelo, quien apunta que, «ahora», su «problema es otro». «Que no tengo saliva y apenas puedo hablar. Ahora estoy con eso. Me molesta mucho más, en este momento, que la cabeza», subraya, antes de insistir en que «el trabajo en Afaco» se lo toma «muy, muy en serio». «A Afaco no vamos a aprender, vamos a recordar lo que ya sabíamos. Primero, nos leen el periódico y debatimos las noticias. Ni tragedias ni política ni fútbol. Si no, no acabaríamos nunca. A continuación, nos ponen trabajos en una pizarra eléctrica estupenda que tienen allí. Trabajos que no te creas eh... Yo sudo de tanto pensar. Peleo, peleo y peleo hasta que me sale el último ejercicio. Me lo tomo muy en serio, porque le tengo mucho miedo al alzhéimer, y he aprendido mucho de lo que leo sobre la enfermedad», confiesa.

Y es que afrontar y tratar de gestionar un diagnóstico de alzhéimer «no es que sea complicado, es complicadísimo», añade su marido. «A día de hoy, yo tengo unas cuantas cosas clarísimas. La primera es que, a la menor duda que surja, hay que ir inmediatamente a consultarla. Es fundamental coger esta enfermedad en las fases iniciales. En el caso de Consuelo fue así, y gracias a eso se consiguió que, ahora mismo, esté en una fase valle, según nos dijo el neurólogo. Es decir, más o menos, estable. También es verdad que tiene mucha medicación encima, pero estamos muy contentos, tal y como está ahora mismo la situación, porque viendo tanta noticia que surge sobre el alzhéimer (ojo, y que todas son distintas, aún encima...), pues se pone uno peor...», reconoce.

«Es muy complicado —reitera Manuel Ángel—, pero el caso es echarle mucha voluntad, mucha paciencia y ayudarla a ella en todo lo que se pueda. Cierto es que, aunque parezca que no, el carácter va cambiando también. No es la Consuelo que era antes. Antes era una mujer totalmente avispada, que te resolvía cualquier tipo de problema que pudiese surgir. Ahora lo intenta, lo intenta y lo intenta... Y, a veces, le cuesta mucho, pero va yendo hacia adelante, resolviendo todos los problemas que se le van planteando a ella», remarca el marido de Consuelo, antes de exponer otra cuestión que estima «fundamental», y es que «la persona enferma reconozca y sepa, desde el primer momento, lo que tiene». «No vale de nada que le ocultes la enfermedad», considera.

«Yo soy la primera, tanto en Afaco, como con los amigos con los que salimos los viernes a cenar, que digo: ‘Tengo alzhéimer’. Desde que me hicieron las pruebas (la resonancia magnética, el TAC...), y me lo enseñó el médico. Desde ese primer minuto, se lo dije a mis amigos. Se me quedaban con una cara... ¿Por qué no lo voy a decir? Una vergüenza son otras cosas», resalta Consuelo, quien, además, lamenta una situación que tiene que enfrentar debido a su franqueza al hablar de su diagnóstico de alzhéimer, y que lleva «fatal». «Como la gente sabe que tengo alzhéimer, porque yo se lo digo a todo el mundo, muchas veces, solo le hablan a Manuel Ángel y a mí me ignoran. Esto nos ha pasado hasta en la consulta de algún médico. Siempre digo en casa que yo soy ‘invisible’, y no es que me parezca mal, es que me duele», advierte. «Yo llevo una conversación, puedo estar en cualquier sitio... No sé qué pasará el día de mañana. El neurólogo dice: ‘A lo mejor estás en meseta 15 años’. Bueno, a lo mejor lo dice para alegrarme... No lo sé... Pero sé que esa cosa va a llegar. Por eso, estamos con el testamento vital. Ya solicitamos, también, residencias para vivir después, porque habrá un momento en que Manuel Ángel... A lo mejor no es así, y estoy yo con él... [se le quiebra la voz]. Pero esto hay que tomarlo como es. Yo decidí tomar la vida como es», señala, con una entereza abrumadora.

Manuel Ángel López y Consuelo Barreiro / Carlos Pardellas

La misma que demuestra Manuel Ángel cuando comparte cómo se plantean el futuro. Lo hace después de insistir en «la tranquilidad» que le supone que Consuelo «esté con Afaco» y «ver los resultados» de su participación en el programa ‘Activa-T’ de la asociación, «porque son palpables». «Esto me da tranquilidad. Por lo demás, mi mujer y yo tenemos 74 años. Llevamos juntos desde los 15. Nos conocemos perfectamente el uno al otro, y el otro al uno, y sabemos lo que tenemos que hacer: el uno mirar única y exclusivamente por el otro, y el otro mirar por el uno. Es lo único que nos queda por hacer en adelante. Vivir lo mejor que podamos entre los dos, tirar para adelante... Y cabrearnos, ya que también tenemos nuestros cabreos... Porque, no te creas... Desde que Consuelo está así, levanta el índice de la mano derecha, y me echa unos rapapolvos... Se ha vuelto más exigente, pero bueno...», manifiesta.

Desatención de la salud mental

«Cuidar la alimentación, caminar, el entretenimiento y el cariño son cuatro cosas importantes», apunta Consuelo, antes de que su marido aproveche la conmemoración, este domingo, 21 de septiembre, del Día mundial del alzhéimer, para trasladar una reivindicación «fundamental» a las Administraciones: «que se den cuenta de que la población va envejeciendo y necesitamos, urgentemente, que se trate nuestra salud mental». «A nosotros, ahora mismo, ya nos han cambiado de neurólogo en el Sergas. Tenemos a una chica joven, que es majísima, y estamos encantados. Si esta doctora nos hubiese atendido al principio, no hubiésemos perdido tanto tiempo. El caso es que a la salud mental no se le da la importancia que tiene», hace hincapié Manuel Ángel, a lo que Consuelo añade: «A mí, jamás me han mandado a una consulta de psicología o psiquiatría por todo lo que supone un diagnóstico de alzhéimer. Dijeron que no lo necesito».