La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica

La Audiencia Provincial ha respaldado que una mujer pueda desahuciar a su hija, que vive desde 1998 en un piso que le pertenece en A Coruña, incluso aunque un informe de los Servicios Sociales del Concello de octubre de 2024 muestra que la ocupante del inmueble está «en situación de vulnerabilidad económica». El tribunal señala que esta situación «no confiere título posesorio» a la hija ni «enerva por sí sola el desahucio», que considera procedente. La sentencia sí admite que la vulnerabilidad podría tener «amparo legal» y jugar en favor de la ocupante del piso cuando haya que ejecutar la sentencia, aunque tampoco determina que sea así.

De acuerdo con el fallo, que ratifica uno anterior del Juzgado de Primera Instancia nº4, la mujer entró en el piso en 1998, cuando sus padres le cedieron el uso de la vivienda gratuitamente para que pudiese residir allí con su marido. El padre falleció, y la vivienda pasó a ser la «propiedad privativa» de su madre. Esta presentó una demanda afirmando que le había permitido emplear el inmueble «en una época en la que las relaciones entre madre e hija eran normales», pero que en la actualidad «están muy deterioradas». Así, le manifestó a su hija que quería que dejase el piso, algo a lo que ella se opuso.

El Juzgado de Primera Instancia sentenció que le correspondería a la hija demostrar que tiene derecho a ocupar el inmueble, puesto que solo estaba en él por «la mera tolerancia de sus padres», y ahora, solo la de su madre, «en tanto subsistió». Así, la mujer ahora «utiliza gratuitamente un bien ajeno», y gastos como el pago de reformas o abono de suministros no le dan posesión del piso ni le confieren un derecho de retenerlo hasta que se le satisfagan al amparo del artículo 453 del Código Civil, pues ese caso solo está pensado «para el poseedor de buena fe», y la mujer, afirma el juzgado, no lo es.

La ocupante apeló a la Audiencia Provincial e invocó su situación de vulnerabilidad, afirmando también que su madre no necesitaba el inmueble en sí, y que lo ocupaba debido a un «usufructo vitalicio» constituido por una cesión de su padre. Pero, además de señalar que la vulnerabilidad económica es «ineficaz para orientar la resolución judicial sobre la apreciación del precario y la procedencia del desahucio», esto es, no impide que la madre tenga derecho a recuperar el piso, la Audiencia señala que el usufructo hubiera necesitado de un documento público.

La Audiencia Provincial se remite a una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo, que indica que cuando la posesión de algo es tolerada «por la condescendencia o el beneplácito del propietario», sin pagar a cambio, se está en situación de «precario». Y esto implica, señala el Alto Tribunal, que cuando el dueño se oponga a que continúe la situación «obliga al que posee a devolverse la cosa».