Bajan las temperaturas este domingo en A Coruña
Se esperan chubascos frecuentes e incluso es posible alguna tormenta y granizo
Un centro de bajas presiones se sitúa este domingo en el Cantábrico, dejando a Galicia con un corredor de vientos del norte que traerán aire muy frío e inestabilidad.
De esta forma, se esperan cielos parcialmente cubiertos con chubascos frecuentes e intensos durante todo el día en Galicia, aunque incluso podrían venir acompañados de tormentas y granizo en el tercio norte.
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y no superarán los 18ºC en A Coruña, siendo las mínimas de 15ºC.
El viento soplará moderado de componente norte.
