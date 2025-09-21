Bajan las temperaturas este domingo en A Coruña

Un centro de bajas presiones se sitúa este domingo en el Cantábrico, dejando a Galicia con un corredor de vientos del norte que traerán aire muy frío e inestabilidad.

De esta forma, se esperan cielos parcialmente cubiertos con chubascos frecuentes e intensos durante todo el día en Galicia, aunque incluso podrían venir acompañados de tormentas y granizo en el tercio norte.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso y no superarán los 18ºC en A Coruña, siendo las mínimas de 15ºC.

El viento soplará moderado de componente norte.