Coruña Estudio Inmersivo preséntase en San Sebastián
A Deputación da Coruña, representada por Valentín González Formoso, achega o maior estudio de produción virtual de España aos actores clave da industria audiovisual como Netflix, Amazon Prime Video ou Movistar +, durante o prestixioso evento
O Festival de San Sebastián, un dos eventos cinematográficos máis prestixiosos a nivel nacional e internacional, foi este domingo o marco elexido pola Deputación da Coruña e Pedralonga Estudios para presentar o CEI–Coruña Estudio Inmersivo, o maior estudio de produción virtual de España.
O acto, celebrado no hotel María Cristina da capital donostiarra e conducido pola presidenta de Pedralonga Estudios, Fernanda Tabarés, contou coas intervencións do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e do presidente do Clúster Audiovisual Galego (CLAG), Alfonso Blanco, ante unha ampla representación de profesionais do sector, que incluíu aos responsables de plataformas e televisións como Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, RTVE, Mediaset, Atresmedia, así como produtoras nacionais e internacionais, medios de comunicación e institucións do sector.
Durante a súa intervención, Valentín González Formoso subliñou que o CEI «conecta dous sectores clave para o futuro de Galicia: o audiovisual e o tecnolóxico» e incidiu en que este proxecto reforzará a capacidade de Galicia para atraer produccións nacionais e internacionais.
«O CEI representa moito máis que unha aposta tecnolóxica, xa que é, sobre todo, unha gran aposta polo talento creativo de Galicia, na capacidade do seu sector audiovisual para reinventarse e buscar novas formas de contar historias que conectan co mundo», sinalou o presidente da Deputación, que se declarou «orgulloso de que unha institución bicentenaria como a Deputación da Coruña sexa capaz de liderar proxectos de vangarda a nivel estatal e dun sector audiovisual galego que se implicou a fondo para que A Coruña conte hoxe co estudo de produción virtual coa tecnoloxía máis avanzada de España».
O presidente do Clúster Audiovisual Galego, Alfonso Blanco, afirmou que o impulso a esta infraestrutura de vangarda beneficiará a toda a industria nacional de rodaxes e service de produción: «Pedralonga Estudios e CEI completan un cóctel perfecto que sitúa a Galicia como o destino de rodaxe ideal». En canto á presidenta de Pedralonga Estudios, Fernanda Tabarés, deu a coñecer as vantaxes competitivas do CEI:«Conta cunha extensión total superior aos 2.000 metros cadrados nos que atopamos o plató virtual de 750 metros cadrados cunha led wall de 28x6 metros e 1,9 pixel pitch de definición», recursos técnicos cos que o centro aspira a posicionarse á vangarda da producción virtual europea. A esta infraestrutura sumaranse ao longo de 2026 dous novos platós de 2.500 e 2.000 metros cadrados actualmente en construción.
O CEI, situado na Cidade das TIC da Coruña e que supuxo un investimento de 8 millóns de euros, ocupa unha nave de 2.000 metros cadrados que alberga un plató inmersivo de 800 metros cadrados, equipado con tecnoloxía de última xeración. Conta cun LED Wall semicircular de 28 metros de ancho por 6 de alto, formado por 672 paneis Alfalite con resolución de 14.336 por 3.072 píxeles, así como cunha pantalla LED superior de 100 metros cadrados e paneis laterais de iluminación, integrando un sistema de realidade extendida (XR) con seguimento óptico Pixotope Vision, cámaras ARRI Alexa e ópticas Canon, procesadores Novastar, matriz Blackmagic e redes de alta capacidade para postprodución.
