Cumbre sobre demencias por el 30º aniversario de Afaco

En 1995, cuando «el grado de información acerca de las demencias y la enfermedad de Alzheimer» nada tenía que ver con el conocimiento actual sobre esas dolencias, «un pequeño grupo de familias, en una situación realmente complicada», dio el paso de «unirse» para poner en marcha Afaco (Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer y otras demencias de A Coruña), entidad que hoy suma «unas 200 personas usuarias», entre sus cuatro centros de día y terapéuticos [San Diego, Barrio de las Flores, Salvador de Madariaga y Vales Villamarín], y que celebra su 30º. aniversario manteniendo intacto el impulso con el que nació: mejorar la vida de los afectados, así como la de sus familias, mediante una «atención integral personalizada».

Ángel Carracedo. | G. Santos

Para conmemorar la efeméride, Afaco celebrará, los próximos días 27 y 28 de noviembre, un congreso especial, titulado 30 años de memoria y esperanza: avances y desafíos en el alzhéimer. Un encuentro que reunirá en el Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) a destacados expertos de nivel nacional en el estudio de las demencias y su abordaje. Profesionales con una trayectoria destacada en los ámbitos de la neurología, la genética, la psicología, los cuidados o la innovación sociosanitaria, como el doctor Ángel Carracedo Álvarez, genetista internacionalmente reconocido, catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago (USC), director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y miembro de la Real Academia Galega de Ciencias, quien participará en el congreso con una charla magistral sobre la Base genética de las demencias; o Javier Yanguas Lezaun, gerontólogo y psicólogo, director científico del Programa de Mayores de la Fundación ‘‘la Caixa’’ y referente nacional en soledad no deseada y envejecimiento activo, quien intervendrá en una mesa redonda sobre Modelos de atención. Soledad no deseada.

Javier Yanguas. | Efe

También estarán en el congreso especial 30 años de memoria y esperanza: avances y desafíos en el alzhéimer la doctora Raquel Sánchez-Valle, neuróloga del Hospital Clínico de Barcelona y especialista en investigación clínica y nuevos tratamientos farmacológicos para el alzhéimer, quien intervendrá, precisamente, en una mesa redonda sobre Avances en los tratamientos farmacológicos; el doctor Carlos Spuch Calvar, neurobiólogo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, e investigador en terapias avanzadas contra el alzhéimer, quien acompañará a la doctora Sánchez del Valle en esa misma ponencia; así como el doctor José María González de Echávarri, neurólogo clínico de la Fundación Pasqual Maragall y del Grupo Creu Blanca, centrado en estrategias preventivas y hábitos saludables, quien ofrecerá en el congreso organizado por Afaco una conferencia sobre Hábitos preventivos y saludables.

En la cita de los próximos días 27 y 28 de noviembre en el Paraninfo de la UDC intervendrán, además, Javier Pereira Loureiro , subdirector del Centro de Investigación en TIC (Citic) de la UDC e investigador especializado en inteligencia artificial (IA) aplicada a la prevención del deterioro cognitivo, quien será uno de los ponentes en una mesa redonda sobre Programas preventivos–Terapias no farmacológicas; Matilde Fernández Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, exministra de Asuntos Sociales y referente en políticas públicas de atención a personas mayores, quien participará en otra mesa redonda, en este caso, sobre Modelos de atención. Soledad no deseada; y el doctor Juan L. García Fernández, neuropsicólogo clínico con trayectoria en la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Cataluña (Facac), y experto en terapias no farmacológicas, quien intervendrá, también, en la mesa redonda sobre Programas preventivos–Terapias no farmacológicas, junto con otros expertos.

La inscripción en este congreso especial está ya abierta, a través de la web de Afaco: wwww.afaco.es.