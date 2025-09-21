El Gobierno licita la rehabilitación del Oceanográfico, aplazada desde 2008

Las obras de reforma del edificio del Centro Oceanográfico de A Coruña, tan largamente demandadas por los trabajadores en los últimos años, finalmente se pondrán en marcha, ya que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas licita ahora por 5,9 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses la rehabilitación integral del inmueble.

Concello y Gobierno central se sopesaron construir un nuevo Oceanográfico en A Coruña e incluso se calculó que costaría 10 millones que figuraron en los presupuestos. En 2008 esa cantidad se redujo a 780.000 euros en 2008 y fue suprimida en los de 2009. En 2011 se descartó finalmente un nuevo edificio y se apostó por la rehabilitación del existente.

En 2014 la actuación volvió a entrar en el presupuesto y el año siguiente se elaboró un proyecto con un coste de 1,6 millones que incluso obtuvo licencia municipal y no llegó a ejecutarse. En las cuentas del Estado de 2020 apareció con una partida de 4 millones que se invertirían hasta 2023 pero tampoco se ejecutó. Ahora sale a licitación por casi seis millones y con un proyecto más amplio.

El documento elaborado aprecia en la estructura «patologías importantes que se deben tratar para evitar mayores problemas», en especial en la fachada norte por el efecto del agua del mar que llega del oleaje del dique de abrigo, así como el interior, debido a los cultivos marinos que se hallaban en el edificio, que generaron humedades. La actuación incluirá además la reorganización de los espacios, ya que el proyecto señala que existe un «desorden espacial, con recorridos y conexiones caóticos, con nula optimización del espacio», así como «falta de ventilación e iluminación» y «desorden funcional».

El edificio no fue proyectado para disponer de instalaciones de ventilación, datos, gases y climatización, por lo que en los puestos de trabajo hubo que colocar sistemas individuales de ventilación mecánica «con muy poca eficiencia y elevado consumo», según el proyecto. De los muebles disponibles en los laboratorios se menciona que «con alguna excepción, no son los más apropiados», a lo que se añade que, al ser construido en los años setenta, el inmueble carece de aislamiento térmico adecuado, así como iluminación y sistemas de generación de calor eficientes.

El documento detalla que los laboratorios no cumplen la normativa de seguridad al carecer de duchas de emergencia y lavaojos y que el edificio incumple la normativa de incendios y la de accesibilidad, ya que la comunicación entre las ocho plataformas de las que consta se hace a través de escaleras en diferentes puntos «que dificultan la orientación en el edificio y alargan las comunicaciones horizontales, con el consiguiente desperdicio de superficie útil».

Modelo brutalista

El Oceanográfico coruñés fue diseñado por el arquitecto Vicente Roig según un modelo brutalista que también aplicó en Mallorca y Cantabria. Un patio central con presencia de agua y vegetación organizaba el edificio en el interior y la cubierta le proporcionaba un carácter espectacular que variaba en cada uno de los centros que proyectó. Además de centro de investigación se pretendía que fuera un museo, aunque nunca llegó a cumplir esa función.

Las carpinterías originales eran de madera para asemejarse a las galerías de la Marina, pero los daños causados por el agua salada llevaron a que fueran sustituidas por otras metálicas, mientras que la cascada que se instaló en el patio central fue retirada. El proyecto plantea ahora simplificar la estructura interior para reducir su complejidad y facilitar la comunicación, además de diseñar unos laboratorios que modifiquen su disposición y tamaño en función de las necesidades futuras.

Esta misma flexibilidad se aplicará a los despachos y las dependencias destinadas a seminarios, de forma que en esos espacios pueda haber dos investigadores en un mismo lugar o que uno de ellos pueda contar con más personal en su puesto de trabajo.

Para recuperar la presencia del agua en el edificio se propone inundar la cubierta para que los reflejos de ese agua se vean en el suelo del patio interior, del que se pretende que sea un «espacio de bienvenida donde podrán tener lugar cualquier tipo de actos representativos o incluso de actividades los días de puertas abiertas para los visitantes». Sobre la jardinería, se defiende que adopte la forma de «una especie de acantilado».