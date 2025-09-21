Inés Rey: "La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos"

¿Se fija el Gobierno local para este curso que empieza algún objetivo prioritario?

Este curso y este mandato están marcados por la vivienda, es el tema central sobre el que pivotan las preocupaciones del Gobierno local. Las competencias son las que son, pero no vamos a dejar de ejercer ninguna. Hemos regulado las viviendas de uso turístico en base a una ordenanza y a la legalidad para que haya más vivienda en el mercado de alquiler. También hemos solicitado la declaración como zona de mercado residencial tensionado y convocaremos una comisión mixta con la Xunta para que facilite los datos que nos permitan implantarla de manera efectiva. Estamos aumentando las promociones de vivienda pública, como en Xuxán, y el desarrollo urbanístico privado en polígonos como Visma donde se aumente la oferta de vivienda libre y se haga una reserva específica para la vivienda protegida o de alquiler.

¿Cuándo empezarán a notarse los efectos de las medidas?

Lamentablemente no son inmediatos. Ya hemos terminado las cinco viviendas sociales de Pontejos, que no arreglan el problema que arrastramos de un alza de precios, de una escasísima oferta de alquiler y a unos precios imposibles y por lo tanto eso tiene que ser regulado. Necesitamos del apoyo de la Xunta, que ha tenido una política de vivienda en negativo durante los últimos 15 años. Ahora parece que empiezan a entender que tienen que ejercer sus competencias en esa materia. Hemos cedido parcelas para que construya vivienda pública, tanto a la Xunta como al Estado.

¿Cómo afecta a la declaración de zona tensionada que en Galicia no haya un registro de grandes tenedores?

No solo no lo tenemos, sino que han decidido aceptar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, pero nada más. Me parece muy difícil de entender, porque yo estoy segura de que la Xunta quiere que triunfe. Lo contrario es un deseo de que fracase para que fracase yo. Estoy convencida de que finalmente terminará cooperando y facilitando los datos que necesitamos para que esa declaración sea efectiva, entre ellas los grandes tenedores.

Va a iniciar una ronda con los vecinos para hablar sobre el plan de barrios ¿Eso va a permitir introducir cambios?

Serán encuentros abiertos en cada uno de los barrios. Un total de 26 de aquí a final de año, donde yo misma, acompañada de varios concejales del Gobierno, iremos a explicar las actuaciones de ese plan. Ayer [por el jueves] lo tuve con más de 30 asociaciones y les dije que no es un documento cerrado ni estático. Se trata de que participemos todos, que haya el mayor consenso posible y todo este plan es fruto de un proceso de escucha que nos ha llevado durante todo este año a mantener hasta ahora 113 reuniones con asociaciones de vecinos, vecinos y comerciantes.

Inés Rey, en la escalera de honor del Palacio Municipal. / Carlos Pardellas

Hay asociaciones de vecinos que se quejaban de que no se les consultaba antes de elaborar los proyectos.

No voy a entrar en ese tipo de cuestiones, porque desde que soy alcaldesa y no solo desde este mandato escucho a los ciudadanos. Atiendo sus preocupaciones y estoy a pie de calle. Estamos permanentemente escuchando, atendiendo sus peticiones y las que se pueden hacer ya con carácter inmediato se hacen con el contrato de mantenimiento y las que requieren de un proyecto se estudian.

Las relaciones con el BNG para el presupuesto de este año parecen mejor encaminadas. ¿No se podría haber evitado la cuestión de confianza?

La decisión del BNG fue de directamente no centrarse en negociar. Y a partir de ahí se abrió un escenario donde opté por someterme a una moción de confianza. El BNG, teniendo una ideología que no comparto en su totalidad, es un partido serio que hace una oposición útil. Creo que han entendido que no fue muy positivo no haberse sentado a negociar el año pasado. Hemos retomado esa senda de diálogo que mantenemos con el Bloque porque ambos representamos a la mayoría de los ciudadanos y al sentir mayoritario de esta ciudad, a un progresismo urbano.

¿Es optimista con respecto a alcanzar un acuerdo?

Absolutamente. Creo que estamos ambos grupos en disposición de sentarnos y acordar. Son más las cuestiones de acuerdo que de desacuerdo. Y en aquellas en las que haya desacuerdo, siempre es factible superarlo y buscar puntos en común. Yo entiendo así la política. Me consta que el portavoz del BNG también la entiende así. Creo que damos una lección de lo que es el diálogo, la política útil y el trabajar por el interés público y no por intereses de otro tipo.

Uno de los últimos motivos de desencuentro con el BNG es el desconocimiento sobre el proyecto del Mundial de fútbol, que en teoría iba a presentarse en este verano. ¿Cuándo se sabrá algo?

Lo vamos a saber pronto, pero en cualquier caso no creo que el Mundial sea un escollo para los presupuestos del año 2026.

Pero es un proyecto muy grande para la ciudad.

Sí, es un proyecto muy grande y, como digo, no va a condicionar la negociación presupuestaria por nuestra parte. Lo más complicado fue pasar toda esa criba de tantas ciudades candidatas a ser sede del Mundial. Nosotros ya lo somos y cuando tengamos el calendario cerrado y los plazos lo comunicaremos a su debido tiempo.

La licitación de la nueva concesión del transporte público se anunció para principios de 2026. ¿Estará adjudicada en este mandato?

A finales de octubre o en noviembre tendremos los pliegos, de los que se ha redactado una parte muy importante con los encuentros que hicimos en los barrios, donde se han recogido innumerables propuestas de los vecinos en cuanto a cómo quieren que sea el transporte urbano en los próximos años. Una vez redactados, daremos todos los pasos con la máxima agilidad para sacar adelante esa nueva concesión. Luego habrá que estudiar las ofertas y adjudicar. Si hay recursos frente a esa decisión probablemente se dilate un poco más, pero, en principio, entendemos que dará tiempo.

¿Y la licitación de Nostián será antes de final de año?

La Oficina Nacional de Evaluación ya nos ha remitido toda la documentación y el compromiso es sacarlo antes de final de año.

¿Y la licitación de la recogida de la basura?

Con la nueva normativa respecto del quinto contenedor y con la subvención obtenida por el Concello, la Concejalía de Medio Ambiente está trabajando en esa nueva licitación. Se están preparando esos pliegos y esperamos poder presentar un borrador a principios de año.

¿Podrá finalizar antes que termine 2026?

Plazos exactos no le puedo dar en este momento porque le estaría mintiendo. Desde hace un año se presta con normalidad una vez que en el último conflicto de la basura la empresa y el Ayuntamiento no cedieron ante aquellas presiones. Y después de aguantar muchas cosas hemos vivido un año de tranquilidad en el servicio de recogida y así seguirá siendo hasta la siguiente licitación.

¿Qué va a hacer el Concello si la Xunta mantiene su rechazo a una entidad metropolitana de transporte en A Coruña?

Es la Xunta quien tiene el botón de crear una autoridad metropolitana del transporte. Nos movemos por todo el área y necesitamos unas conexiones de transporte público acordes al año 2025, sobre todo cuando quedan ocho meses para que se termine la estación intermodal, para poder tener ahí ese nudo de conexión con toda el área y el resto de Galicia. Es algo que no tengo que explicar yo, que tendrá que explicar el presidente de la Xunta.

¿Cree que la Xunta teme perder poder si se crea esa entidad?

Si no lo temiera no haría la política que hace, siempre a la contra del desarrollo y el futuro, de las dos grandes áreas metropolitanas que tiene Galicia, los dos grandes motores económicos de la comunidad, que son, en primer lugar, A Coruña, y, en segundo lugar, el área de Vigo. Se han negado en reiteradas ocasiones a la creación del área metropolitana como entidad administrativa, no aceptan el consorcio de transporte. Todo lo que puede torpedear el futuro de esta área lo hace, lo estamos viendo con la Facultad de Medicina, que es un centralismo compostelano absolutamente arcaico, que no se entiende, que en la época de Fraga le funcionó para territorializar todo ese poder, pero a día de hoy no tiene ningún sentido. Si queremos que Galicia despunte, crezca y lidere, no se puede hacer dándole la espalda a los dos grandes motores económicos urbanos que tiene esta comunidad.

¿Está previsto que el plan de desarrollo de Bicicoruña avance aún más?

Sí, creo que nadie se imaginaba este éxito, cada mes se bate el récord de usuarios, estamos ya en 61 estaciones de Bicicoruña y cada vez hay más demanda de bicicletas eléctricas y más usos, es absolutamente intergeneracional y estamos encantados porque el mensaje de la movilidad sostenible es un ejemplo a seguir y somos un modelo para muchas ciudades españolas. Aquellos profetas del desastre que decían que no se iban a usar las bicis porque en A Coruña llueve, supongo que, a la vista de las cifras de usos en meses como noviembre o febrero, se darán cuenta de que la apuesta ha sido ganadora.

¿Reclamará el Concello a la Xunta que aumente el ritmo de las obras del Chuac?

Le hemos enviado ya una petición formal para convocar la comisión de seguimiento de las obras para que nos digan la verdad. Primero que nos presenten las certificaciones de obras, si las tienen. De los 8 millones que teníamos consignados en presupuestos el año pasado para pagar los accesos hemos abonado 580.000. ¿Dónde está el resto de lo que iban a ejecutar? Y también queremos que nos digan la verdad en cuanto a los plazos, porque está claro que Feijóo mintió a los coruñeses y siguieron mintiendo cuando nos apretaban desde los medios de comunicación con cartas filtradas y con presiones intolerables por parte del Gobierno del Partido Popular. Lo que pediría es que nos digan la verdad, por qué se han retrasado y que nos den plazos ciertos de ejecución de esa obra. Los coruñeses no van a pagar ni un euro más por los retrasos de la Xunta, así que ellos verán en sus presupuestos si suben los precios del material, de la mano de obra o de lo que sea, pero desde luego los coruñeses no van a cargar en sus bolsillos los retrasos inadmisibles de la Xunta en el Chuac.

Los convenios con las líneas aéreas terminan en marzo. ¿Van a volver a licitarse?

Antes de hablar de los convenios hay que sentarse y pensar en una política aeroportuaria común. La Xunta tiene que convocar una mesa de coordinación aeroportuaria porque tenemos tres aeropuertos que no deberían competir entre ellos, sino ser complementarios. No se trata de una cuestión localista. A Coruña, por su tejido económico, industrial y turístico, precisa de una serie de destinos. Vigo precisa de otra y lo mismo pasa en Santiago. ¿Por qué no potenciamos las líneas en A Coruña, Santiago y Vigo y damos ayudas a los tres aeropuertos y dejamos de priorizar permanentemente a Lavacolla? Alvedro no da servicio a los empadronados en A Coruña, da a toda el área metropolitana, a Costa da Morte, Ferrolterra y la Mariña lucense. Somos los 250.000 que estamos aquí los que estamos financiando un millón de pasajeros anuales de otros ayuntamientos. Voy a convocar una reunión con los alcaldes de estas zonas y plantearles el asunto.

¿Qué influencia puede tener un adelanto de las elecciones generales en las municipales? ¿Puede haber un voto de castigo al PSOE?

La gente sabe perfectamente lo que vota en cada momento. Tengo la tranquilidad de tener un proyecto para A Coruña y soy la primera alcaldesa que repite mandato en este siglo. Mi trabajo es lo que se pondrá sobre la mesa a la hora de pedir a los coruñeses que nos renueven o no su confianza ¿Cómo es su relación con Besteiro tras la destitución de María Rivas como subdelegada del Gobierno en A Coruña? Besteiro es el secretario general del PSdeG y por lo tanto es mi secretario general. Otra cosa es que yo pueda mostrar mi desacuerdo con algunas de las decisiones que se puedan tomar y, en este caso, mantengo que el cese de María Rivas, tanto en el fondo como en las formas, ha sido un tremendo error. Y lo digo en público y en privado.

¿La crisis del PSOE en Santiago puede hacer perder al partido el Gobierno de la Diputación?

A mí no me toca valorar esas cuestiones, creo que lo tienen que hacer en otras instancias del partido con otras responsabilidades.

