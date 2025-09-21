O Grupo Naturalista Hábitat opina
Sobre os monocultivos forestais e as súas consecuencias
COSME DAMIÁN ROMAY COUSIDO
Hai dous anos varios grupos ambientalistas, encabezados por Hábitat, asinamos un manifesto (*) coincidindo co Día Internacional contra os Monocultivos de Árbores, que se conmemora cada 21 de setembro. Nel afirmabamos que a expansión dos monocultivos arbóreos, tanto de piñeiros como —especialmente— de eucaliptos en Galicia é un dos tres principais problemas ambientais da comunidade (e doutros territorios tamén). A causa é que existe en Galicia unha industria forestal, baseada principalmente na plantación masiva destas especies foráneas e pirófitas, que é insostible ambientalmente, e cuxo impacto ambiental é negado sistematicamente tanto polo sector forestal como, sorprendentemente, pola administración galega.
Engadíamos que, segundo o ditame unánime e ben argumentado cientificamente do Comité Científico do antigo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (ano 2017), todas as especies de Eucalyptus naturalizadas en España deben ser incluídas no Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, polo seu carácter invasor e capacidade transformadora del medio. Así e todo, o Goberno de España naquela altura rexeitou dita inclusión, empregando como argumento un único informe dun académico con vínculos coa pasteira ENCE —beneficiaria última da non catalogación dos eucaliptos como invasores en España—.
Recursos e iniciativas posteriores para lograr a aplicación do ditame do devandito Comité Científico, e incluír aos eucaliptos como invasores, foron infrutuosas, aínda que existen novas evidencias do carácter invasivo do xénero Eucalyptus, publicadas despois de 2017. Estes artigos científicos, sen declararse conflitos de intereses, corroboran a capacidade invasora dos eucaliptos en matogueiras e bosques de ribeira, mesmo en zonas protexidas, en España e Portugal. A pesar das evidencias, sectores próximos aos monocultivos de eucalipto en Galicia seguen a publicar artigos pseudocientíficos en prensa e redes sociais sobre as supostas «bondades» destas árbores exóticas, obviando ou negando o seu carácter invasor.
Existe unha urxencia na declaración dos eucaliptos como invasores na nosa terra, para así diminuír o risco de grandes incendios amparados na moito maior inflamabilidade (e polo tanto, perigosidade) destes monocultivos alóctonos comparados coas frondosas caducifolias autóctonas. O recente incendio de plantacións de eucalipto no concello de Barreiros (14 a 16 de setembro) é un exemplo disto: arderon máis de 140 hectáreas, das cales 80 en apenas seis horas, ferindo gravemente a cinco brigadistas e facendo necesario cortar estradas importantes e mobilizar carísimos medios públicos (acumuláronse, entre outros medios, 28 motobombas, 7 helicópteros e 3 avións!).
Conclusión: o G. N. Hábitat reafírmase neste visión, e confirma a necesidade de iniciativas tanto de presión para frear as políticas de monocultivos actuais como de deseucaliptización activa. Dita deseucaliptización, unida a medidas de restauración de hábitats, propiciará a recuperación da biodiversidade, dos solos e das augas subterráneas.
