Multa al portero de un pub del puerto en A Coruña por agredir a un cliente

La Audiencia Provincial acaba de confirmar una condena de multa al portero de un pub de la zona del puerto por agarrar a un hombre que quería acceder al local y causarle lesiones leves. El trabajador del local de hostelería afirma que tuvo que sujetar al agredido para reducirlo, pero la Justicia considera que actuó «con ánimo de menoscabar su integridad física».

Los hechos se produjeron en julio de 2023, cuando el hombre que después sería agredido intentó acceder al pub de la Avenida do Porto en la que trabajaba el condenado. Este le impidió la entrada y empezó «una discusión entre ambos», según la Audiencia Provincial considera probado. El portero llegó a agarrar al cliente por el cuello y los brazos». Le causó lesiones en el pescuezo y los antebrazos, así como en la espalda y el trapecio y erosiones en la piel. El agredido requirió «exploración diagnóstica, medicación y siete días de curación», si bien durante este periodo pudo realizar actividades de la vida diaria, y no le quedaron secuelas.

El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña vio el asunto, y falló que el portero había cometido un delito leve de lesiones. Lo condenó a un mes de multa, a cinco euros diarios, así como a pagarle al lesionado cerca de 250 euros por responsabilidad civil y abona las costas judiciales. Aunque también se formuló una denuncia contra el hombre agredido, este salió absuelto.

El portero apeló a la Audiencia Nacional, y admitió que hubo un «altercado» contra el hombre al que provocó lesiones. Según el tribunal, el hombre «en buena lógica minimiza su intervención», pero acepta que «tuvo que sujetar y agarrar» al varón que intentaba acceder al local para reducirlo. Pero «el relato de la otra parte es perfectamente creíble» y está respaldada por el Servicio de Urgencias que lo atendió: el tribunal afirma que la intervención del portero no fue «una mera actuación o reducción» para que el otro hombre no entras en el local, sino «un forcejeo con una conducta lesiva».