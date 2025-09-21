Un negocio limpiará los orines de un perro para hacer feliz a su dueño

Hace solo unos días esta sección publicaba el hartazgo de un establecimiento de Os Castros por la actitud del dueño de un perro, que le permite orinar ante su fachada con asiduidad. «El cerdo no es el perro. El cerdo eres tú», colocó el afectado en un cartel a la puerta de su negocio. Se desconoce si se trata del mismo incívico, pero solo a unos metros de distancia, los propietarios de otro local acaban de poner en la puerta otro letrero: «Si traer al perro a hacer sus necesidades enfrente de este local os hace sentir bien, nosotros seguiremos limpiando como hacemos cada día». Menuda demostración de templanza ante la mala educación.