Rescatan a los 11 tripulantes de un pesquero francés con una vía de agua frente a la costa de A Coruña
La tripulación abandonó el buque ante la amenaza de hundimiento
A salvo los 11 tripulantes de un pesquero francés con riesgo de hundimiento cuando navegaba esta madrugada frente a la costa de A Coruña.
El Ray Primero emitió la señal de socorro sobre las 4.00 horas de hoy. En ese momento se encontraba a 10 millas de la costa y reportaba que ante la imposibilidad de taponar la vía de agua, todos los tripulantes se disponían a abandonar el buque, refugiándose en las balsas salvavidas.
Salvamento Marítimo movilizó de inmediato a su helicóptero, Helimer 402, además de las embarcaciones Betelgeuse, Altair y Shaula. También se dirigió a la zona la flamante patrullera de la Guardia Civil, Duque de Ahumada.
Pocos minutos después de las cuatro de la madrugada el Helimer rescataba de la balsa a toda la tripulación y los trasladaba hasta el aeropuerto de Alvedro "en aparente buen estado de salud".
Desde Salvamento informan que están coordinando las operaciones de achique del barco con la intención "si es posible, de remolcarlo hasta puerto".
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina
- Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós
- El futuro de Telefónica en A Coruña: solo dos de sus sedes tienen personal
- ¿Para qué sirve la planta de reciclaje de cenizas que se planea en el puerto exterior de A Coruña?
- Roban un cable en las obras del Hospital de A Coruña, lo reponen y se lo vuelven a llevar