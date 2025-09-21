Seis planes que hacer este domingo 21 en A Coruña

‘A nova historia da cigarra e a formiga’

12.30 y 18.00 horas | Función teatral para niños desde cuatro años con una nueva versión del cuento tradicional de la mano de la compañía Teatro del Andamio.

Teatro del Andamio

Documental y concierto de Anna Trea

18.30 horas | El ciclo ‘Elas son artistas’ ofrece hoy el cortometraje ‘Raíces’ y un coloquio posterior. Luego actuará la cantante, compositora, productora y multiinstrumentista brasileña.

Fundación Luís Seoane

Último día de las fiestas de A Cubela

13.30 horas | La jornada festiva comenzará con la actuación de Dúo Chilú, seguirá con la de El Corta a las 14.45 horas y continuará por la tarde a las 17.30 horas con Pablo Balseiro y La Verbenian.

Parque de Oza

Memoria histórica en las fiestas de Monte Alto

12.00 horas | Las fiestas de Monte Alto llegan a su fin con actos de memoria histórica. Arrancará con el roteiro Xente que aínda segue con nós, seguido del homenaje a Ramón Maseda. Los actos finalizan con una foliada.

Cementerio de San Amaro

Segunda jornada del Wake up Weekend

18.00 horas | Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B actuarán desde la tarde en este festival hasta la madrugada en el escenario del puerto.

Muelle de la Batería

Última oportunidad para ver ‘Quino en la música’

Homenaje al dibujante argentino centrada en su relación honda y constante con la música. Con más de 100 dibujos originales.

Palexco