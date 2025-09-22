El 092 disparará 30.000 balas: cada agente realiza tres prácticas al año

Aunque la lucha contra los delitos graves que se cometen en A Coruña recae habitualmente en el 091, la Policía Locales también un cuerpo armado, y sus cerca de 350 agentes precisan prácticas para poder manejar sus armas con precisión. El Ayuntamiento acaba de abrir un concurso para abastecer la armería del 092 con 30.000 balas anuales, que, indica, permitirán cubrir las necesidades del servicio.

La previsión es que se gasten en prácticas de tiro, que, según argumenta el Concello, los agentes deben realizar «frecuentemente» para poder «mejorar su pericia en el manejo del armamento durante el servicio». Y el número de balas no es tan alto, si se tiene en cuenta que la plantilla cuenta con centenares de agentes. De acuerdo con la memoria de la Policía Local de 2024, el servicio contaba el año pasado con 341 efectivos, de los que 288 son policías y el resto oficiales, inspectores y otros cargos. De acuerdo con el mismo documento, «todo el personal perteneciente a la plantilla» participó en prácticas de tiro, y, según confirma el presidente de la Asociación Profesional de Policía Local, Manuel Freire, «todos los agentes realizan tres prácticas de tiro al año, es lo acordado». Los 30.000 cartuchos se convierten así en algo menos de 90 balas por agentes, o, teniendo en cuenta el régimen de prácticas, unas 30 por cada sesión de disparo.

La munición suministrada será de 9X19 milímetros parabellum, y «debe funcionar perfectamente» con el arma reglamentaria de la Policía Local: la pistola Glock 17, un modelo que entró en servicio en los años 80 en las fuerzas armadas y policiales de Austria, la sede del fabricante, y que más tarde se ha popularizado en muchos cuerpos armados. La munición, según indican las condiciones del concurso, se usará en «galería cerrada», y con parabalas de caucho o sintéticos.

El concurso también establece que las municiones deben ser «no tóxicas o de baja toxicidad», para impedir problemas en la galería de tiro. Así, las empresas que aspiren al contrato deberán aportar un certificado que acredite que la composición del pistón no contiene fulminato de mercurio, y tanto el proyectil como la cápsula iniciadora no pueden contener materias corrosivos, y tampoco plomo u otros materiales pesados.

Y, para demostrar que cumplen las exigencias técnicas con su producto, las compañías que se presenten al concurso también deberá presentar un certificado realizado por el Banco de pruebas oficial de Eibar. Tampoco se aceptarán cartuchos realizados con aluminio o plástico, y las balas deberán estar fabricadas en los doce meses anteriores a la fecha de recepción por parte del Concello.

Muestra de 50 proyectiles

El presupuesto de salida del concurso, contando el IVA, es de 19.230 euros, que cubrirá el suministro de las balas por un año (cada una sale por unos 64 céntimos, si no se establecen descuentos). En principio, el acuerdo durará un año, aunque es prorrogable por otros dos más.

Los licitadores aportarán una muestra de 50 balas, que serán sometidas a pruebas técnicas por el Departamento de Armamento y Tiro de la Policía Local. Entre ellas están comprobaciones balísticas y de estanqueidad, así como un reconocimiento visual que se fijará en si en las balas proporcionadas como prueba hay muestras de corrosión, defectos o grietas.